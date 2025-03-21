李在明会见李在镕：“三星好，国家和投资者才能好”. March. 21, 2025 07:43. by 韩在熙记者、赵应亨记者 hee@donga.com、yesbro@donga.com. 共同民主党代表李在明会见三星电子会长李在镕，讨论了青年就业问题。但双方没有就允许每周52小时工作例外的半导体特别法等交换意见。 李在明和李在镕20日在首尔市江南区三星青年软件学院多媒体校区举行了以青年就业为主题的现场座谈会。两人2020年曾在三星电子前会长李健熙的葬礼上作为丧主和吊唁者见过面，但在对外公开的正式场合单独会面尚属首次。 李在明说：“只有企业发展得好，国家才能发展得好；只有三星发展得好，投资三星的人才能过上好日子。”他还说：“希望三星像之前一样，发挥好经济增长的牵引车作用。希望三星能够克服各种困难，在此过程中建立优秀的生态系统，开启很多人享受果实的新世界。” 李在明在与青年软件学院学生的座谈会上表示：“为了让所有国民都能使用人工智能，政府应该直接投资。”李在明曾表示过政府直接投资培养尖端战略产业的“韩国英伟达”构想。 李在镕回应道：“我们以投资未来的信念，一直引领着青年软件学院。青年们对于今天（李在明）来访感到真心感谢，会备受鼓舞。” 两人还进行了10分钟左右的非公开交谈。据陪同人员透露，半导体特别法、商法修订案等最近经济界相关立法问题尚未被讨论。据悉，李在镕席间高度评价三星在新冠疫情期间帮助中小企业改善“最少剩余型注射器”制造工程，表示“最有价值”。

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