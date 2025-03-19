白宫：“多亏了美国，法国才没使用德语”……围绕“自由女神”像展开神经战. March. 19, 2025 08:40. by 金允真记者 kyj@donga.com. “法国人现在没使用德语完全多亏了美国。要非常感谢这个伟大的国家（美国）。” 象征美法友谊的纽约著名“自由女神”像在特朗普第二届政府上台后成了两国矛盾的象征。法国中间左派政党“公共广场”党首、欧洲议会议员拉斐尔·格鲁克斯曼（46岁）16日批评特朗普总统的亲俄路线、减少海外援助等，主张“既然如此，就归还自由女神像吧！。” 对此，美国白宫发言人莱维特17日反驳说：“二战时法国被纳粹德国占领，如果没有美国参战，就无法战胜纳粹德国。”有评价认为，此言直接提及法国的痛苦历史（被纳粹德国占领）和自豪感（法语），攻击程度较高。莱维特贬低格鲁克斯曼是“无名的低级政治家”，并强调：“绝对没有归还自由女神像的想法。” 自由女神像位于纽约自由岛，是高93.5米、重204吨的大型雕塑。头上戴着一顶长角的王冠，右手举着火炬，左手抱着美国独立宣言。该作品是由法国著名雕塑家弗雷德里克·奥古斯特·巴托尔迪制作。 美国曾是英国殖民地，在18世纪后半期独立战争期间，从英国的宿敌法国得到了很多帮助。两国此后一直保持着友好关系。为纪念美国独立100周年，法国用民众捐款制作了该女神像，并于1886年作为礼物送给美国。1984年被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。 格鲁克斯曼认为，特朗普在终结乌克兰战争的过程中与俄罗斯总统普京关系密切，并以“节约费用”等为由试图削减美国的对外援助和科学预算。由此，他主张返还自由女神像，“这样的话，留在法国更好。” 实际上铜像是不可能迁移的。但美联社评价说，格鲁克斯曼的发言显示了特朗普的美国优先主义外交、亲俄路线等给包括法国在内的整个欧洲带来的冲击波。特朗普从执政第一期起就强烈施压要求欧洲增加防卫费分摊额，再次执政后与西欧的长期敌国俄罗斯密切接触。对此，包括法国在内的欧洲主要国家为了应对特朗普，正在苦思大幅增加防卫费、加强自身核武装的方案。

한국어