美驻韩代办：“韩国对美国核相关研究所敏感情报处理不当”. March. 19, 2025 08:39. by 申娜莉记者、华盛顿=常驻记者申镇宇、高道艺记者 journari@donga.com、newjin@donga.com、yea@donga.com. 美国驻韩临时代办约瑟·尹18日表示：“因为韩国处理部分敏感情报不当，被列入美国能源部敏感国家名单。”这是“敏感国家及其他指定国家名单”争议发生后，美国政府人士首次公开谈及相关原因。 尹约瑟当天在在韩美国商工会议所和美国驻韩大使馆共同主办的座谈会上表示：“去年有2000多名韩国学生、研究人员、公务员访问了有出口敏感物质的能源部下属洛斯阿拉莫斯和阿尔贡研究所等。研究所实验室发生了几起事件，才有了敏感国家名单。” 尹约瑟没有具体说明处理情报不当的事件是什么。韩国政府消息人士表示：“能源部90%的业务都与核相关。很可能是核技术相关情报流入韩国的几起事件综合性地（列入名单）起了作用。”有可能是参与韩美共同研究的人士违反禁止向外部散发资料或拍照的规定，以泄露技术的名目被大举揭发。 据悉，在这种情况下，美国能源部最近向韩国政府说明，已将韩国列为敏感国家，韩美合作过程中“存在相当于产业间谍行为的严重舞弊行为”。外交消息人士表示：“美方向我们说明，去年发生了被认为是‘严重’舞弊行为的事件。” 尹约瑟当天表示，“不是什么大事”，表示两国技术合作没有问题。但据悉，韩国政府仍然没有掌握美国能源部将韩国列为敏感国家的具体事件。因此有人指出，应尽快制定防止再次发生的对策等后续应对方法。据悉，韩国产业通商资源部部长安德根计划本周在美国会见能源部长克里斯·赖特，积极说明不能妨碍两国核心合作领域核电合作的立场。

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