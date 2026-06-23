一直信任的社区金库专务，居然与冒名账户组织是一伙

2024年9月4日，位于大邱市达西区的梨谷新村金库突然收到检察机关的扣押搜查令。内容是，该金库开设的数十个账户被用于电话诈骗等犯罪。这是借他人名义或成立假公司开设的冒名账户。只有10多名职员的小金库被翻了个底朝天。第二天，负责金库业务的李永焕（化名，52岁）专务安静地行动着。他偷偷掏出手机，用照片拍下了扣押搜查令。照片立即传给了“具社长”。具社长是冒名账户流通组织的总负责人具泰英（化名，48岁）。几天后，李永焕在外面见到具泰英，并警告道：“‘我们’制作的冒名账户正在接受调查。”直到调查网缩小才发现，金库干部与犯罪组织居然是同一伙。梨谷金库和具泰英组织在3年零8个月的时间里共同制作的冒名账户共有126个，用于包括非法赌博网站在内的各种犯罪。如果因电话诈骗举报账户被锁住，李焕永就会把举报者的联系方式交给具泰英。具泰英胁迫报警人撤回报警。以“在任何情况下都不会被停用的账户”的名声，账户销售非常火爆。具泰英在被检方抓获后陈述道：“想要购买冒名账户的地方太多，根本满足不了需求。”梨谷金库有可能只是冰山一角。对最近5年（2021年至2025年）在全国用于电话诈骗并在金融监督院注册的24259个公司名义冒名账户进行全面分析的结果显示，新村金库、地方农协等第二金融圈发放的比重从2021年的19.1%上升到去年的46.8%。相反，商业银行等第一金融圈的比重有所减少。其中，特别是地方农协和新村金库发放的冒名账户占绝大多数。两处是地区居民出资建立的独立合作社形式，中央会的控制权限较弱。市中银行在发放账户时，强化到现场确认公司是否实际营业的“实地调查”等程序，犯罪组织转而渗透验证松散的相互金融。《东亚日报》深度调查报道组以梨谷金库事件的判决书和内部人士的证词为基础，追踪了没有控制塔的第二金融圈成为犯罪主体的过程。