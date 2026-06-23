“洪明甫号”迎战南非在即 须战胜40摄氏度酷暑方能晋级32强

22日，在墨西哥蒙特雷JW万豪蒙特雷山谷酒店，韩国国家足球队下榻处前聚集了手持大型太极旗和助威横幅的100多名侨胞。队长孙兴慜（洛杉矶FC）等韩国球员现身时，众人齐声欢呼。“洪明甫号”当天抵达2026年美加墨世界杯小组赛A组第三轮比赛地蒙特雷。韩国队将于25日上午10时在蒙特雷体育场对阵南非队。韩国队只需战平南非队，即可凭自身实力晋级32强淘汰赛。前来酒店一睹太极战士风采的人群中也有外国人。墨西哥人也向韩国队送上了助威信息。13岁的毛里西奥眨着眼睛说：“我非常喜欢足球。孙兴慜是给球队注入信心的领袖，也是为胜利比任何人都刻苦的球员，所以最喜欢他。”当被问及孙兴慜可能在对阵南非队的比赛中进几球时，他伸出了三根手指。47岁的日本人西崎良人说：“我想看韩国后卫金玟哉（拜仁慕尼黑），所以找到了酒店。这是近距离观看在世界级大俱乐部效力球员的难得机会，我不想错过。”离开海拔1600米的高原城市瓜达拉哈拉，来到海拔450米的蒙特雷后，“洪明甫号”若要取胜南非队，必须战胜“蒸笼酷暑”。韩国队从在美国犹他州盐湖城进行训练营时起，就通过浸泡40摄氏度热水的方式进行耐热训练。当天蒙特雷白天气温一度达34摄氏度，体感温度高达40摄氏度。从开着空调的室内走到室外，热浪立刻如桑拿房般包裹全身。前一天在蒙特雷体育场进行的日本队与突尼斯队的F组第二轮比赛（日本队4比0取胜）也是在酷暑中进行的。每到补水暂停，双方球员都用毛巾擦拭满是汗水的脸，不停喝水。日本队中后卫富安健洋（阿贾克斯）将矿泉水浇在脖颈上降温，伊东纯也（亨克）则进行了冰敷。韩国队与南非队的比赛将于当地时间晚7时开球。这意味着即便太阳落山，白天积累在草皮上的热气尚未散尽，比赛就将开始。在酷暑中比赛，球员的跑动量、冲刺次数都会减少，判断力也会下降。据美国体育专业媒体《Athletic》报道，蒙特雷近10年6、7月的平均气温为31.1摄氏度，在美国达拉斯（平均32.2摄氏度）之后，为本届世界杯主办城市中第二高。在此期间，极度炎热的达拉斯、休斯敦和亚特兰大设有带空调的圆顶球场，但蒙特雷体育场是开放式球场。韩国队将在对阵南非队的比赛中挑战世界杯小组赛第三轮三连胜。韩国队在2018年俄罗斯世界杯上以2比0爆冷击败“卫冕冠军”德国队，在2022年卡塔尔世界杯上则以2比1逆转战胜“欧洲劲旅”葡萄牙队，时隔12年再次在海外世界杯上晋级16强。巧合的是，执法卡塔尔世界杯韩国队对阵葡萄牙队比赛的主裁判法昆多•特略（阿根廷）将再次担任这场对阵南非队比赛的主裁判。蒙特雷=韩钟浩记者 hjh@donga.com