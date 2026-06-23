又有2艘韩国货轮驶出霍尔木兹海峡

记者22日获悉，又有两艘韩国货轮驶出此前被困的霍尔木兹海峡。这是自当地时间17日美国和伊朗签署结束战争的谅解备忘录以来，首次有韩国船只驶出霍尔木兹海峡。目前，该海峡内韩国船只已减少到22艘。海洋水产部22日表示：“在霍尔木兹海峡内侧等待的两艘韩国船社运营的船舶通过海峡，正在正常航行。”据海洋水产部透露，该船为韩国船社所有，但船上没有韩国船员，目的地也不是韩国，而是第三国。海洋水产部解释说：“到目前为止，船只还没有完全通过危险区域，因此不能公开船社、船名等具体信息。为了实现我国船舶的安全通航，正在提供相关信息、实时监控等支援。”据悉，此次通航不是韩国政府与伊朗方面进行磋商后达成，而是船舶方面根据自身判断进行。5月20日，HMM所属油轮“环球赢家”号经过韩伊政府间事前协调通过霍尔木兹海峡。6月11日，一艘由韩国船运公司运营的液化天然气运输船在外国租船公司的主导下驶出了海峡。韩国外交部长赵显22日在记者见面会上表示：“外交部正在和海洋水产部、驻外使领馆一道，持续检查霍尔木兹海峡通航条件和韩国船舶、船员的安全。为尽快实现包括韩国在内的所有船舶的自由安全航行，正在与相关国家进行合作。”赵显表示，与伊朗外交部长阿拉格奇的通话也正在协调中。韩国政府明确表示反对伊朗方面推进征收霍尔木兹海峡通行费。外交部高层官员当天会见记者时表示：“至今没有交过霍尔木兹海峡通行费。我们的基本立场是原则上不能交通行费。”据悉，相比应对霍尔木兹海峡内遭到伊朗产导弹袭击的韩国船只“树木”号，韩国政府将更注重剩余22艘船只的安全离开。李允泰记者、李祝福记者 oldsport@donga.com、bless@donga.com