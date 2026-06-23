佛得角队逼平乌拉圭 再创奇迹收获两连平

“抬起头，带着自信，勇敢向前走。”佛得角门将沃齐尼亚的母亲安娜•坎迪达•埃沃拉22日在接受国际足球联合会（FIFA）采访时，向佛得角国家队球员们送上了这样的助威。这是在当天佛得角队与乌拉圭队的2026年美加墨世界杯H组第二轮比赛开球前。埃沃拉在16日举行的首轮比赛中，未能到现场观看佛得角队与“夺冠热门”西班牙队0比0的奇迹般平局。因为她无力筹措最高达1.5万美元（约合2300万韩元）的美国入境签证保证金。但在西班牙队比赛中做出7次扑救的沃齐尼亚赛后落泪，原因正是母亲未能到场，这一故事传开后，埃沃拉获得美国政府发放的签证，得以在现场“亲眼”观看本场比赛。人口仅52万的非洲西岸小岛国佛得角的球员们，如埃沃拉的叮嘱那般，昂然迎战。并再次创下童话般的结果。国际足联世界排名第67位的佛得角队当天在迈阿密体育场与“南美劲旅”乌拉圭队（第16位）2比2战平。取得两连平的佛得角队积2分，与乌拉圭队（小组第二）积分相同，但因进球数劣势排名第三。根据27日对阵沙特阿拉伯队（小组第四，积1分）的第三轮结果，佛得角队有可能在首次世界杯之旅中闯入32强淘汰赛。该组中，西班牙队（积4分）位居榜首。当天拉开奇迹序幕的是中场球员凯文•皮纳。上半场第21分钟，他在距球门30多米处主罚任意球大力施射，洞穿对方球网。皮纳踢出的球穿过乌拉圭队人墙，直挂球门右上角。这是佛得角队历史性的世界杯首粒进球。得分后，皮纳张开双臂跑向挥舞着蓝色国旗的数百名佛得角球迷所在的看台。球迷们纷纷起立起舞，尽情欢庆。据体育统计公司“奥普塔”统计，自1966年开始记录以来，佛得角成为首个通过任意球打入世界杯首球的国家。佛得角随后被反扑的乌拉圭队连入两球，以1比2落后。但下半场第16分钟，他们扳平了比分。佛得角前锋埃利乌•巴雷拉截获乌拉圭后卫马蒂亚斯•奥利韦拉传给队友的球，趁对方门将弃门出击，将球推入空门。此后乌拉圭队发起猛烈攻势，但佛得角门将沃齐尼亚稳定把守球门，未再失球。他的母亲埃沃拉当天在迈阿密体育场的包厢里，身穿印有儿子名字和号码的球衣，挥舞佛得角国旗助威。佛得角主教练佩德罗•布里图在前一天的正式记者会上曾说：“像我们这样的国家能与世界最强球队竞争，意味着非洲任何孩子都可以拥有梦想。”在逼平乌拉圭队再创奇迹后，布里图走进发布会现场，语气坚定地说：“希望我们不仅在足球上，也在生活的方方面面带给人们灵感。因为无论多么困难，任何人都能成就伟大的事，希望所有人都永远不要放弃梦想。”李素妍记者 always99@donga.com