每天开设876个冒名账户……要防止威胁民生的“黑钱血管”

被妻子医疗费所困的八旬老人被保障高收益的假投资网站骗，向接到通知的账户汇去了4500万韩元。这是最后剩下的全租押金。但老人汇款的账户是由空壳公司开设、犯罪组织使用的冒名账户。以该空壳公司名义开设的30个冒名账户的受害者至少有189名，损失额达39亿韩元。《东亚日报》深度调查报道组对最近5年间在金融监督院注册的12.6866万个电话诈骗账户进行分析，并采访冒名账户受害者等58人，推出企划报道《内幕：黑钱血管，冒名账户》，生动地展现了日益组织化、大型化制造和流通冒名账户的现状。据推算，每年新开设的冒名账户达32万个。平均每天有876个。以前是购买露宿者或非法滞留者的身份证开设账户，但最近因为有了设立空壳公司专门供应冒名账户的组织，冒名账户的供应量暴增。空壳公司冒名账户与个人名义的账户不同，实际上没有汇款限额，因此可以一次性提取数十亿韩元的犯罪收益。另外，以公司账户为基础，还可以获得虚拟账户，因此可以比受害者申报的速度更快地开设新账户。电话诈骗或网络赌博等犯罪之所以猖獗，是因为有安全运输犯罪收益的犯罪基础设施冒名账户。建立冒名账户空壳公司并不难。例如，以每月1万韩元的价格租借一个地址，设立非常驻办公室，再以即使没有办公室和库存也容易开设账户的网络购物商城作为主营业务，就能通过银行审查。采访组对今年金融监督院新登记的17000个电话诈骗账户进行分析的结果显示，被查获数量最多的前5家公司，其法人代表的姓名竟然完全相同。是同一个人以不同公司名称、不同地址运营多家空壳公司，批量印制冒名账户。对冒名账户的监视网非常松懈。采访组确认的事例显示，空壳公司受到国税厅的停业处分后，该公司的冒名账户并没有被金融网切断，继续骗取受害者资金。国税厅表示：“公司账户的开设和关闭由金融委员会负责。”金融委员会表示：“如果账户主人不主动申报，就难以关闭。”随着控制松懈的第二金融圈轻易提供冒名账户，也暴露出了犯罪组织的“宿主”作用。只有10多名职员的某新村金库在3年零8个月里发放的冒名账户多达126个。失去900万韩元养老资金的68岁疗养保护师、女儿结婚资金1500万韩元被窃取的59岁主妇、利用赌博网站的高中生等，冒名账户的受害者大多是金融弱势群体。对于让老百姓哭泣的犯罪，政府不应该计较管辖范围，而应该像自己的事情一样，抓住黑钱的血管——冒名账户。只有这样，才能杜绝投资诈骗和电话诈骗。