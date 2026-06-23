打通瑞士乡村道路，中国机器人出租车展现扩张本能



虽然驾驶席和副驾驶席都空无一人，出租车方向盘却在自行转动。它会自己打开转向灯改变车道，也能左闪右躲让开路边暂时停放的车辆。这一幕是在中国上海西北部嘉定区安亭一带。1984年，德国大众汽车和上海汽车合资公司的第一家中国工厂落成于此，一直发挥着中国汽车产业的前哨基地作用。中国这辆聪明的机器人出租车在行驶10多公里后回到了出发地。



最近作为“2026东亚人工智能·革新学院”研修项目，笔者去了趟中国上海。虽然早就听说不少企业家近期都来中国参加“探寻未来创新”研修团，但笔者实际探访后，还是看到了变化的痕迹。嘉定区一带就是其中之一。该地区曾是传统汽车产业据点，现在正在扩张为完全自主机器人出租车行驶的未来移动试验场。



事实上，无人驾驶体验到处都是，机器人出租车体验本身也不神奇。真正有趣的是运营机器人出租车的中国初创企业“小马智行”的融资和全球战略。



记者预想它得到了中国政府的全力支持，询问政府的支援规模，结果得到了意外的回答。它虽然从国有企业系列投资公司得到了投资，但考虑到进军全球市场，并没有接受政府的直接投资。因为在美中矛盾中，受中国政府支援企业的标签有可能成为进军美国和欧洲的绊脚石。



百度出身的工程师们在美国硅谷设立的小马智行选择了在中国主要积累运行数据和无人驾驶业绩，从全球投资者那里筹集资金进军海外市场的双轨战略。在该公司的投资合作伙伴目录中，丰田、英伟达、优步、支付宝、加拿大养老基金、中国招商资本等中国国内外企业及机构榜上有名。



在招商引资方面，运行业绩是一个重要指标。中国政府先后在北京、上海、广州、深圳等地发放了完全无人驾驶的运行许可。得益于此，亏损的创业公司小马智行的累计无人驾驶运行距离以今年3月为准达到4500万公里，是韩国全体无人驾驶累计行驶距离（以去年11月为准1306万公里）的3倍多。



中国科技大企百度进军欧洲也是出于同样的原因。瑞士政府最近向百度颁发四级自动驾驶的许可。虽然只是支持瑞士乡村道路的大众交通，但市场认为这是百度在欧洲登陆的信号弹。此前，在中国武汉曾发生过百度机器人出租车100多辆同时停运的事故，但各国政府和投资者最终给“做过的企业”打出了高分。



不仅仅是无人驾驶。中国众多人工智能企业通过香港股市首次公开募股，加快全球资金筹措速度，并开始加快抢占海外市场的速度。这也是今年第一季度（1月- 3月）香港首次公募市场扩大为2021年以来最大规模的原因。



韩国也通过国民成长基金或独立人工智能大模型事业，正在培养人工智能产业。在长期投资余力不足的韩国技术生态界，政策金融的作用显然是必要的。但更重要的是，为企业在实际市场上竞争、失败、再次尝试，积累“试过”的参考，打开“实验场”。只有这样，才能以业绩为基础吸引投资，开拓全球市场。



目前在韩国还难以看到这样的试验场。据说，机器人出租车因受到限制，处于起步状态，人工智能企业也更加致力于政府预算竞争。这就是为什么政府应该优先考虑铺设新的“版图”的原因。

