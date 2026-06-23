遵从大卫•霍克尼遗愿 葬礼仅两人出席悄然举行

11日（当地时间）逝世的英国现代艺术大师大卫•霍克尼的葬礼，遵照逝者遗愿，仅有两名吊唁者出席，静悄悄地举行。1937年出生于英国布拉德福德的霍克尼在伦敦家中辞世。英国《卫报》援引霍克尼的公关负责人埃丽卡•博尔顿的话报道说：“葬礼以非公开形式举行，吊唁者仅有霍克尼的伴侣让-皮埃尔•贡萨尔维斯•德利马（61岁）和曾孙、摄影师理查德•霍克尼（33岁）两人。”这两人也是霍克尼2008年设立的“大卫•霍克尼基金会”的理事。博尔顿对《卫报》说：“众多悼念信息让我们深受感动，也是巨大的安慰。葬礼只有两人出席，是遵照霍克尼生前的意愿。”霍克尼生前就喜欢朴素低调的氛围。他曾多次表示“不喜欢喧闹”，1990年英国王室提议授予他爵士爵位时，他也予以拒绝。13年后，他在当地采访中解释拒绝爵位的原因时说：“对我来说，比奖章之类更有价值的只有朋友们。”葬礼虽静谧举行，但对逝者的追思仪式计划在霍克尼曾生活过的世界各地举行。据英国广播公司报道，首先明年春天将在伦敦举行追思会，英国约克郡、法国巴黎和美国洛杉矶也在筹备追思活动。伦敦的追思会很可能在威斯敏斯特教堂举行。那里有霍克尼设计的“伊丽莎白二世女王纪念彩绘玻璃窗”。此外，明年为纪念霍克尼诞辰90周年，伦敦泰特现代美术馆将举办多媒体装置作品展，泰特不列颠美术馆将举办回顾展。霍克尼是20世纪60年代英国波普艺术的核心人物，享誉全球。2018年，其作品《艺术家肖像（泳池及两人像）》以9030万美元（约合1373亿韩元）成交，是当时在世艺术家绘画作品的最高拍卖价。霍克尼逝世的消息传出后，各界人士纷纷表示哀悼。国王查尔斯三世称：“他是许多人的挚友和灵感源泉。”首相基尔•斯塔默也悼念道：“他是英国最受赞誉的艺术家之一。”金民 kimmin@donga.com