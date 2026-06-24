美国保守派评论家卡尔森：“与共和党决裂”……“让美国再次伟大”加速分裂

“我不会在11月的美国中期选举中支持共和党。”美国代表性保守派评论家前福克斯新闻主播塔克·卡尔森（57岁·照片）一度与美国总统特朗普关系密切，但在伊朗战争过程中与特朗普强烈对立，日前在自己的播客节目中作出上述宣布。卡尔森在18日公开的播客节目《不可审查》中表示：“我一生都在为共和党投票，最近35年来一直拥护共和党，但今后不会再支持了。”他表示，在伊朗战争过程中，共和党相比美国更重视以色列的安全，“不能投票给不忠于美国、优先考虑外国利益的政党（共和党）”。他还说，如果自己不支持共和党，很多人会跟随其后。美国政治媒体Axios评价说，在中期选举即将到来之际，特朗普的政治口号兼强硬支持层“让美国再次伟大（MAGA，Make America Great Again）”阵营的内讧正在加深。不过，卡尔森表示，他不会因为放弃对共和党的支持而支持反对党民主党。他还吐露说，不知道自己应该做什么。卡尔森被认为是2024年11月美国总统选举时领导“让美国再次伟大”集结的核心人物之一。但重新执政的特朗普没有采取“美国优先主义”政策，而是继续介入世界各地的战略，因此遭到他强烈的批评。有评价认为，特别是今年2月28日爆发的伊朗战争为卡尔森的这一基调火上浇油。以保守主义者自居的卡尔森反对美国在海外进行军事干预。因为伊拉克战争、阿富汗战争等美国在21世纪进行的各种战争使美国人的生活在经济上和精神上变得荒废。他认为，“停止对外干预”是实现“美国优先主义”的必要条件。实际上，卡尔森还强烈批评了去年6月美国空袭伊朗核设施和今年1月抓捕委内瑞拉总统马杜罗的行动。据悉，直到最近，他还在白宫通过面谈、通话等方式强烈敦促特朗普停止海外军事干预。卡尔森认为，伊朗战争的爆发也是因为幕后操纵特朗普的以色列总理内塔尼亚胡。由于对以色列和内塔尼亚胡的强烈批评，美国一些犹太人认为他是反犹太主义者。李志胤记者 asap@donga.com