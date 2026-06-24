金正恩：“韩国推进核潜艇使局势极度恶化……将加强核武力”

朝鲜国务委员长金正恩在朝鲜劳动党第二次全体会议上指责韩国政府推进拥有核动力潜艇，称此举“正在极度恶化韩半岛局势”。他还指示，要以“可以压倒世界的水平”为目标，毫不间断地加强核武力等国防资产。金正恩把韩半岛局势恶化的责任推卸给韩国，以此作为加强核武力的借口。据朝鲜中央通讯社23日报道，劳动党第九届中央委员会第二次全体会议在金正恩主持下于20日至22日举行。全体会议是在党代会不召开的年份组织和指导党的所有事业的最高决策机构。金正恩在会议上主张：“美国和韩国在地区内日益露骨地增强武力及现代化阴谋，甚至正在推进韩国拥有核潜艇，正在极度恶化韩半岛局势。韩美再次进行核战争机构‘核磋商小组’的军事模拟版，意图在伴随核、常规整合态势等核要素攻击我们共和国。”他指出，韩国推进拥有核潜艇和韩美核磋商小组会议的结果是导致韩半岛紧张局势的原因。韩美11日在首尔举行第六次核磋商小组会议，并发表了“确认了朝鲜无核化的共同目标”的联合媒体声明。特别是，会议还表示“要彻底坚持我党公认韩国是最敌对国家的对敌斗争原则”，再次公布敌视韩国的方针。金正恩还指示完成万吨级战略导弹巡洋舰建造事业和与韩国相连的“南部边境”要塞化。金正恩还一再强调强化核武力的基调。朝中社说，此次会议“一致认为，不断扩大和加强核武力，彻底行使核保有国地位，才是能够主动、自信地应对复杂变化的国际军事政治形势的最正确、唯一的方法”。金正恩指示：“为了进一步增加具有威力的国防资产，将继续不间断地、彻头彻尾地以我们的方式，以压倒世界的水平为目标强力实行。”韩国庆南大学远东问题研究所教授林乙出分析称：“这是以韩国推进核潜艇为借口，为建造自己的1万吨级巡洋舰、建设海军基地、切断韩朝边境的措施赋予正当性的高度政治和军事算计。”韩国外交部23日表示：“我们的核潜艇开发是为了应对朝鲜核、导弹能力高度化等急剧变化的韩半岛安保环境，巩固我们的安保。”權五赫 hyuk@donga.com