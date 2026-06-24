“四房拥有者”韩成淑出售三套住宅并捐款5亿韩元

曾引发多套住宅争议的国务总理提名人韩成淑追加出售两套住宅，最终仅持有一套住宅。韩成淑人事听证准备团23日表示，韩成淑继5月出售蚕室公寓后，又追加出售两套住宅，目前仅保有位于三清洞的一套住宅。韩成淑此次追加出售的房产为首尔江南区驿三洞的一套商住两用房（15亿韩元）和京畿道杨平郡的一套田园住宅（5亿韩元），已分别于23日和22日完成尾款支付。准备团解释称，蚕室公寓以低于市场价的价格出售，而驿三洞商住两用房和杨平田园住宅均以低于买入价的价格出售。此前，韩成淑以52亿韩元出售了首尔松坡区蚕室洞亚洲选手村公寓，上月27日已完成所有权转移。该公寓是韩成淑于2006年以22.5亿韩元购入的，其已将买卖差价中的5亿韩元于本月15日捐给国际救援开发团体。韩成淑表明立场称，深感高级公职人员的沉重责任，将率先落实政府的房地产政策基调。但国民力量党事务总长郑熙溶在国会院内对策会议上表示，韩成淑是直到最近仍持有4套住宅的人物。如果适用李在明总统亲自提出的标准，韩成淑不仅不应参与房地产政策，连复印文件都不应交由她负责，要求撤回对韩成淑的提名。此番话是提醒人们李在明总统曾作出的“连复印文件的人都要把多套住宅持有者全部剔除”的发言。郑熙溶还就中小风险企业部发生的“所有人的创业”个人信息泄露事件继续展开攻势，称韩成淑是应成为惩罚性罚款和集体诉讼对象的相关责任人。李润泰记者、李智云记者 oldsport@donga.com、easy@donga.com