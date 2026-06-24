为避免冒名账户被拦截，账户贩卖团伙甚至演练“与咨询员通话剧本”……最终落案

随着一个冒名账户（存折）最高售价达到2000万韩元，为了保护账号，冒名账户流通团伙把账户主人带到海外进行监禁甚至拷问。该团伙最近被警方抓获，据调查，他们甚至提前制定了避开金融圈冒名账户监控网的剧本。首尔警察厅广域犯罪搜查队23日表示，以违反《电子金融交易法》和拐骗至境外等嫌疑逮捕了柬埔寨据点冒名账号流通团伙大头目（30岁）和11名国内外团伙成员，其中6人已被拘留。办理冒名账户的9名账户主人也被抓获。冒名账户是用他人名字开设后借用或购买的账户，被犯罪组织用来躲避追踪。该团伙去年7月到10月在社交媒体平台“电报”频道等上传“以出国条件开设冒名账户，最多支付4500万韩元”的广告。他们声称网络银行在海外也能顺畅连接的银行开设的存折能享受更高价格，并明示具体银行名称。他们向来联系的人提供机票，邀请他们去柬埔寨。但受害者们到达柬埔寨后就被困在宿舍，受到威胁和毒打，存折（账户）也被抢走。监禁时间为2周至6周。一名存折主人用手机偷拍宿舍和移动路线时被发现，在其他受害者面前遭到殴打和拷问。这一场面还在团伙成员之间被共享。这样骗抢得来的账户以1000万-2000万韩元的价格卖给电话诈骗团伙。团伙大头目用这笔钱每月给组长、中层管理人员、诱骗人员、招募人员等团伙成员发放200万-400万韩元，如果有人把账户主人带来，还会多给100万-200万韩元的绩效奖。通常个人名义的冒名账户售价为500万韩元，转账额度高达数十亿韩元的公司名义账户是1000万韩元，但最近其价格又有上涨。据悉，他们事先制定计划，如果账户被银行的异常交易探测系统卡住，存取款受阻，还设有由账户主人直接给银行打电话说“请解开”的预案，并让受害者背诵“台词”。为了防止账户因通信费滞纳而被扣押，团伙还会代替偿还滞纳金。警方正在追查滞留在柬埔寨的其他两名团伙成员。首尔警察厅广域犯罪调查队6股长朴九乐（音）表示：“将通过吊销护照措施和国际刑警组织红色通缉，将团伙成员查处到底。出售或借出存折的行为本身就是刑事处罚对象，不要上‘高额支付’等的当。”金多仁记者 daout@donga.com