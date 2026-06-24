演员IVY称坚持深耕迎来百老汇机会

“在一个领域长期深耕后，巨大的机会找上门来。能够代表大韩民国音乐剧演员，我感到很光荣，也感受到了责任和负担。”演员IVY（44岁）即将登上美国纽约百老汇的舞台，饰演全球知名音乐剧《芝加哥》中的“罗克西•哈特”一角。韩国演员在百老汇担任《芝加哥》主演尚属首次。IVY23日在首尔中区忠武艺术厅举行的记者会上说，肩膀担子很重，一想到舞台有时甚至会感到窒息，但即便如此，她也想让大家看到，即使不会英语，即使年纪不小，即使不是明星，机会同样会到来。IVY从2012年至2024年在韩国舞台上共出演罗克西•哈特592次。她将于8月17日至9月6日在纽约国宾剧院呈现同一角色。《芝加哥》韩国制作公司Iseensee代表朴明成表示，IVY进军百老汇，意味着韩国音乐剧的地位已大幅提升。IVY透露，四、五年前也曾收到试镜邀约，但因为不会英语，觉得这话不太现实，便当耳旁风忽略了。后来去年再次收到提议，经过三次视频试镜，最终拿下了角色。她说，第一次试镜时，发音方面受到了很多指正；集中练习这一部分后参加第二次试镜，又收到了关于口音的反馈；第三次试镜时再次用心修改了那一部分。比起完美，他们似乎更认可她不断进步的样子。IVY说，罗克西是一个在监狱里也梦想着重新成为明星、机智地突破危机的聪明人，她觉得自己身上坚韧和积极的那一面与罗克西十分相似，希望能给很多人带去梦想和勇气。金民 kimmin@donga.com