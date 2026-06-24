国政调查第一天就声称“去不了”……还没清醒的选举管理委员会

从旨在查明选票短缺事态真相的国会国政调查第一天开始，选举管理委员们就纷纷拒绝证人出席。直到有人批评这是“对国民的集体抗命”，他们才迟迟才出席。朝野政党在国政调查开始前一天的23日，将9名中央选举管理委员和首尔市、松坡区前选举管理委员长等19名前、现任选举管理委员作为证人。但是，当天国政调查开始时出席的只有前中央选管委委员长卢泰岳等3人。除因此次事件辞职的卢泰岳之外，中央选管委其他8名现任委员中只有常任委员魏哲焕一人出席。作为非常任中央选举管理委员的其他7人起初向国会通报不出席。在朝野党派议员接连指责后，当天下午才出现了5人，但最终仍有2人没有出现。在参加国政调查时，中央选举管理委员们甚至对去年11月是否接到将选票印刷下限降低到选民50%的方针的报告说法不一。卢泰岳等7名中央选举管理委员中，只有两名选举管理委员回答当时事务处报告中有相关方针。该方针在没有经过选举管理委员们任何讨论的情况下，在一个月后由事务总长全权处理。这等于承认了连管理、监督选管委业务的基本责任都没有履行。对此次事件负有直接责任的前首尔市选管委委员长吴敏锡和前松坡区选管委委员长闵素英直到当天下午才出现在国政调查现场。从正式投票日的3日下午开始，松坡区各投票站纷纷要求支援选票，但首尔市和松坡区选管委实际袖手旁观，甚至没有向中央选管委报告。本应一一证明当天事件始末和原因的当事人也试图放弃负责。选管委委员们的这种行为如实地反映了因为是宪法机关而处于监视和控制死角地带的选管委的不负责任达到了多么严重的程度。选管委当天表示，追加发放选票的投票站数量、松坡区选管委最初认识到事态的时间也与当初公布的不同。事件发生20天之后，连最基本的事实关系也在不断改变。选管委继不实和无能之后，又表现出不负责任的态度，真不知道该相信到什么程度。