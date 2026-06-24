Anthropic“Fable5”事件带来的三点启示



美国人工智能公司Anthropic的最新模型“Fable5”在上市仅三天后便被叫停。“Fable”这个名字来源于拉丁语“fabula（故事）”，作为因“性能过于强大而危险”、仅面向部分人士公开的“Mythos”的大众化版本，它备受瞩目，华丽登场后又喧嚣地退场，确实成了全球范围内的谈资。



“Fable5”被突然叫停，起因是 美国政府的一纸公函。信中要求限制外国人士接触该模型，称“外国势力，尤其是与中国有关联的团体，可能通过‘Fable5’窃取敏感信息”。Anthropic面临连本公司外籍员工都必须排除在外的处境，最终做出了停止提供服务的决定。



同盟国首次目睹美国只要有意，就可以在一夜之间切断最前沿人工智能的接触，它们将此视为人工智能主权（AI sovereignty）问题。法国前总理爱德华•菲利普评论称，这一事件给予的教训是，由他人控制的基础设施随时可能中断连接。欧盟执行委员会也将此列为“清楚展现出欧洲必须加强技术主权的原因”的事例。



正如各国首脑所判断的那样，人工智能模型正逐渐成为行政、国防、教育、金融、制造领域的核心基础设施，如果我们只能以获准接入的方式使用它，那将是严重的问题。这种情况下，由谁来定义人工智能的风险、由谁来施加使用限制、由谁来授予接触权限，这些都将直接等同于权力。



对我们来说，已多次目睹“尖端技术的战略资产化”，此次“Fable5”事件其实并非生疏景象。2019年美国将华为列入出口限制企业名单时，台积电等企业一齐中断了与华为的交易，同盟国企业也无一例外地必须遵循美国规定。只不过华为被制裁时，我们处于“被迫参与”制裁的立场，而这一次，我们本身就成了被直接切断接触的“直接制裁对象”，这一点是不同的。



“Fable5”事件带给我们的启示主要有三点。首先，必须最大程度降低以云计算应用程序编程接口形式调用他国人工智能的依赖。试想，如果支撑各类人工智能服务的底层模型突然被停止使用，将会发生什么事情？这正是我们在国防、公共、安全、产业特色化领域不能停止构建自有模型和独立基础设施努力的原因。



其次，降低对特定国家或企业模型的倾斜，构建和运营同时使用多种模型的结构与能力至关重要。据悉，美国国防部为不受制于单家人工智能企业，采取了根据任务类型分别使用多家公司模型的多模型战略。韩国不仅需要解决向特定企业倾斜的问题，还要同时解决向特定国家倾斜的问题，因此需要更为精巧的分散策略。



最后，应在人工智能生态系统中确保不可或缺的合作伙伴地位，使主要国家难以轻易切断与我们的联系。正如半导体领域所展现的，荷兰ASML公司正是凭借在极紫外光刻设备领域的独家供应地位，使得荷兰在强国半导体出口管制谈判桌上从不缺席。



“Fable5”事件不是一次简单的服务中断。这是全球首次目睹谁能左右人工智能接触权的事件。在人工智能生态系统中，我们将坐在哪一边？被切断的一方，还是切断别人的一方？

