误炸民宅11天后又发生无人机事故，军队整体纲纪松懈. March. 19, 2025 08:39. . 韩国陆军的对朝侦察用无人机在机场着陆时撞上地面上的军队直升机，导致无人机和直升机全部被烧得面目全非。空军战斗机误炸民间村庄导致31名居民受伤、142户住宅受损的冲击尚未平息，时隔11天又发生了令人抚胸的事故。虽无人员伤亡，但爆炸中冒出滚滚黑烟，令目睹爆炸事件的附近村民感到不安。 此次事故是陆军运营的一架大型无人机“苍鹭”前天在京畿道杨州市陆军机场着陆后突然转向右侧偏离路线而发生的。结束监视侦察任务后返回的无人机与停在机场的一架机动直升机“完美雄鹰”直接相撞。在10公里上空侦察西部海域“北方界线”一带的该无人机是从以色列引进的3架无人机之一。一架在去年11月因朝鲜的GPS干扰而坠落，另一架因故障正在海外进行维修，剩下的这一架全部烧毁，“北方界线”一带的监视侦察已不可避免地出现差池。 对于此次事故的原因，有人提出了无人驾驶飞机不熟练导致的操作错误、机体故障、维修缺陷等可能性，但军方昨天也没有公开确切原因。所幸没有人员伤亡，但如果直升机上有人员或周围有军人，有可能造成人员伤亡。就像之前空军误投实战炸弹是史无前例的事情一样，无人机和直升机之间的碰撞事故也是史无前例的。这就是让人怀疑，“到目前为止没有发生事故，还不错吧”的安逸主义是否已经渗入整个军队。 在因紧急戒严事态导致的军队领导层空白中一再出现这种事故，本身就暴露出了松懈的军队纲纪混乱现象。军方不仅要查明原因，还要查明谁有什么责任，有没有依靠惯例的安全麻痹症。战斗机误炸时，空军参谋总长表示“任务执行者和指挥管理者都有责任”，但此后也没有任何变化。首先，军队指挥部要打起精神，尽全力防止类似事件再次发生。不能军方一有行动和训练就让国民感到不安。

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