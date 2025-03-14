“在零下30度的北韩收容所，像奴隶一样赤脚劳动和接受拷问”. March. 14, 2025 07:35. by 林雨宣 imsun@donga.com. “北韩收容所冬季的气温在零下20摄氏度到零下30摄氏度之间徘徊。每次审讯时，女性的衣服都被撕破，身体上到处都是瘀伤，包括面部。性暴力也很常见。” 12日（当地时间），在美国纽约曼哈顿的韩国驻联合国代表部举行了向国际社会告发北韩（朝鲜）镇压女性人权的活动。以第69届联合国女性地位委员会（CSW）会议为契机举行的当天的活动中，介绍了脱北女性亲身经历和体验的北韩的惨状。 14岁时脱北来到韩国，现在以“富布赖特奖学金（Fulbright Scholarship）获得者”身份在美国攻读硕士课程的脱北女性张恩淑（人名音译下同）在脱北过程中两次被抓获。她揭露了当时入狱的收容所的悲惨真相。 张某说：“在不到16.5平方米（约5坪）的牢房里，从小孩到成年女性，共有10多人挤在一起。”她吐露说，“因为太窄了，所以一整天都要跷着腿坐着，动一动就会受到惩罚，也不能互相安慰或对话。” 张某介绍说，与中国边境接壤的自己家乡曾是北韩的主要贸易枢纽。她还说，该地区的集市交易实际上全部由女性负责。她表示：“集市上的女性必须与男性官员们进行协商，而且很有可能遭受性暴力。” 同样作为脱北女性在英国展开北韩人权活动的垫脚石共同代表朴智贤当天在网上参加了会议。朴代表也告发说：“在收容所里，要像奴隶一样光着脚强制劳动。”她表示，对于当时连鞋子都穿不上的自己来说，“人权”意味着“鞋子”。 韩国驻联合国大使黄俊国表示：“北韩的人权状况才是北韩政权的真面目。我们将通过人权蹂躏幸存者的声音，与国际社会一起敦促北韩发生变化。”

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