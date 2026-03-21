中国商品借廉价优势大举涌入……韩国要“以技术力量拉开差距”

中国不仅在电池领域，在钢铁、石油化学等大部分主力产业上，也正在可怕地追赶韩国。面对中国的攻势，韩国汽车和造船业通过高端化实现差别化，结合投资组合多元化，努力保持竞争力。事实上，中国政府在电动汽车领域也在投入补贴。因此，由于价格竞争并不容易，韩国整车企业选择了高端化。在提高产品质量、品牌高端化、提高附加价值的同时，将制造内燃机车的技术力量运用到环保汽车上，与以电动汽车为主的中国不同，制定了生产混合动力车、氢燃料电池车等多种动力总成来攻占市场的目标。现代汽车制造的高性能电动汽车“N系列”就是代表性例子。该公司在2023年推出最高功率650马力、零百公里（从静止状态提高到时速100公里所需的最短时间）3.4秒的高性能电动汽车“IONIQ 5 N”。在被称为“赛车手绿色地狱”的德国纽博格林赛道上，即使将这款车推至极限行驶，其电池温度仍能保持在约40度，令众多海外油管博主们感到惊讶，他们的评论在网络上广泛传播。此后，现代汽车去年7月和今年1月分别推出了“IONIQ 6 N”和捷尼赛思的高性能电动汽车“GV60 Magma”，表现出了要与中国电动汽车在“技术力量”上拉开差距的意志。随着品质在当地得到认可，销售量也在持续增加。捷尼赛思首次进军美国的2016年，当地销量为6948辆，但去年增至8.2331万辆，增至11.8倍。特别是2021年高尔夫皇帝泰格·伍兹在驾驶GV80时发生翻车事故，但只受了轻伤，没有生命危险，一时成为话题，安全性得到了证明。最近，随着在美国职业足球大联盟洛杉矶FC效力的孙兴慜驾驶GV80轿跑车的样子被拍到，“名人也乘坐的高级车”的认识也在扩散。混合动力车也正在多样化。现代汽车社长何塞·穆尼奥斯去年在美国纽约举行的“投资者日”活动中表示：“到2030年为止，将把混合动力车型从8种增加到18种，并将环保车销售比重提高到全体的59%。”造船业界也正在实施以环保高附加值线甩开中国追击的战略。液化天然气等天然气运输船就是代表性例子。这要求维持零下100度以下的超低温，而且不能漏气，是需要高技术力的高附加值船舶。最近HD韩国造船海洋承揽两艘液化二氧化碳运输船，三星重工业承揽3艘LNG运输船等，市场对韩国造船公司的喜爱度很高。HD韩国造船海洋人士表示：“将采用搭载环保液化天然气双重燃料推进发动机的环保技术或在极地也能稳定运行的耐冰设计技术等，以差别化的技术力延续全球市场竞争力。”李沅柱 takeoff@donga.com