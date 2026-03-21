防弹少年团《阿里郎》演出直播…光化门广场成为韩国流行音乐地标



携正规5辑《阿里郎ARIRANG》回归的防弹少年团（BTS）将于21日在首尔光化门广场一带举行回归演出。在光化门前的六部场（其前身是朝鲜王朝时期的“六曹大街”）搭建了五层楼高的舞台，沿世宗大路约1公里区间设置了可容纳2.2万人的观众席。预计这一巨大的韩国流行音乐户外演出场地将聚集多达26万人。20日，光化门街道被防弹少年团的影像和音乐渲染，并被象征“阿米（ARMY，BTS粉丝俱乐部）”的紫色所覆盖。



防弹少年团将在“阿里郎演出”中，从朝鲜时代举行国王即位仪式和接见使臣的景福宫勤政殿出发，途经时隔百年修复的光化门月台，即所谓的“王之路”，登上设在光化门广场的舞台。过去作为举行国家仪式的封闭空间的光化门，进入2000年代后，已重生为象征烛光集会、世界杯助威的开放空间。如今，光化门将进一步演变为全球人民享受韩国流行音乐的空间。对防弹少年团回归演出进行190余国直播的奈飞（Netflix）表示，“希望在强调光化门、景福宫这一宝贵场所的历史性的同时，融入防弹少年团将呈现的现代元素”。正如2003年保罗•麦卡特尼、2005年埃尔顿•约翰曾在罗马斗兽场广场演出那样，历史场所的意义在得到重新诠释和拓展时，方能与当代同呼吸。



可以说防弹少年团书写了韩国流行音乐的新历史。他们2013年出道时隶属于中小企划公司HYBE，因此在韩国国内的活动机会有限。但他们通过YouTube和社交媒体在海外率先引发反响。凭借“爱自己”的信息引发共鸣，形成了多达3000万的全球粉丝群体。在这一巅峰时刻，防弹少年团发布了专辑《阿里郎》，并表示“韩国元素是我们出发的地方，与我们的根相连”。队长RM坦然说道，“我们是来自韩国的乡下人”。他们定是目睹了其间韩国流行音乐地位的转变，从而对韩国元素能够通行世界获得了自信。



以景福宫及其正门光化门为背景，韩国流行音乐响彻云霄的场景，将成为展现韩国文化活力的象征性画面。防弹少年团带来的经济效益也相当可观。《彭博社》估算此次演出的经济波及效应为1.77亿美元（约合2700亿韩元）。正如披头士乐队录音室所在的英国伦敦艾比路成为“流行音乐圣地”一样，若将光化门一带的历史场所与防弹少年团等韩国流行音乐相结合，便可开辟出一条差异化的旅游之路。为此，当务之急是安全有序地办好此次“韩国流行音乐庆典”。

