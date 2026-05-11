韩国对中国电动汽车的低门槛



在车辆共享服务完善的中国，呼叫汽车的大部分都是电动汽车。实际上，笔者在北京生活的近两年里，乘坐过各种中国产电动汽车，亲身感受到了设计、显示装置、悬架等日新月异的发展。



因工作或旅行从韩国来到北京的熟人们经常被道路上挤满的各种电动汽车吓到。不少人曾考虑在中国当地购买中国品牌电动汽车后带回韩国，但因税金和运输费而放弃。



本月初举行的“北京车展”是向全世界展示中国“电动汽车崛起”的契机。中国主要电动汽车企业强调的不是“性价比”，而是“技术力”。特别是世界市场占有率第一的电动汽车企业比亚迪（BYD）公开了高端品牌“腾势（Denza）”的零百公里时间（从静止状态到时速100公里所需的最短时间）不到2秒的电动超级跑车。另外，宁德时代还公开了6分钟内完成充电的超高速充电电池。



中国电动汽车企业在中国政府巨额购买补贴和充电基础设施建设等“优惠政策”下迅速成长。此外，企业间的竞争也是不可或缺的。2019年中国电动汽车企业数量接近500家，但去年减至100多家。在此过程中，虽然存在过度价格竞争的问题，但电池、无人驾驶、内饰材料等技术也得到了发展。



现在，中国电动汽车企业似乎也正式进军海外市场。一名在当地关注中国技术发展的外交消息人士表示：“在极限竞争中生存下来的中国企业的技术实力相当强。在世界舞台上，与他们的竞争将越来越激烈。”



实际上，比亚迪在韩国市场的影响力也在逐渐扩大。自去年4月进军韩国后，时隔11个月累计销量突破了1万辆。在比亚迪进军初期，相当多的韩国消费者表示“害怕中国产汽车，不敢买”。但是，去年在韩国新注册的电动汽车中，每3辆中就有1辆是中国制造的。也就是说，中国正表现出有意义的增长势头。因此有预测称，最近电动汽车比重正在扩大的韩国出租车和租赁汽车业界将提供更多中国产电动汽车。



在这种情况下，有人指出，韩国市场对中国电动汽车企业的门槛太低。美国对中国电动汽车征收102.5%，欧洲最高征收45%的关税，但韩国仅为8%。有观点认为，今后中国电动汽车企业将利用韩国的低门槛，展开更具攻击性的市场进军战略。部分人担心，不仅是电动汽车，在被称为未来核心产业之一的类人机器人等领域，中国企业在韩国市场也将迅速扩大影响力。



中国企业加快进军韩国市场步伐的背景中，也有他们的技术能力提高的原因。但是，与其他竞争国家相比的低门槛也可能产生了影响。因此，政府和业界应该从现在开始面对面，为制定保护和培养韩国产业竞争力的方案而更加多花心思。培育和保护国家主要产业不是国粹主义、扶持特定企业，而是可以影响整个国家经济的事情。

