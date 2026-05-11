“自动驾驶将走向全球技术企业协作的开放型平台”

“与坚持使用自有芯片和车辆的特斯拉不同，与多家全球技术企业合作的开放型平台模式在成本方面必然更具优势。”上月29日，在首尔江南区，Applied Intuition首席执行官（CEO）卡萨尔•尤尼斯强调了构建全球自动驾驶行业“开放型生态系统”的重要性。开放型生态系统指的是，并非由一家汽车公司独家开发技术，而是整车、半导体、软件运营企业等共同共享平台、展开合作的结构。Applied Intuition被视为全球自动驾驶软件的核心企业。2017年，首席执行官尤尼斯在美国硅谷创立该公司，专注于自动驾驶虚拟测试和车辆操作系统。全球排名前20的整车企业中有18家为其客户。该公司企业估值约为150亿美元（约合22万亿韩元）。在自动驾驶领域，如果说特斯拉选择了从设计到量产全部自主完成的垂直整合模式，那么在开放型阵营，英伟达的车载半导体及人工智能模型、激光雷达（激光测距传感器）及摄像头、整车组装则是作为一个整体相互配合运转。Applied Intuition的业务就是在虚拟空间中对这些部件进行预先验证，将其优化至适合量产车辆。可谓处于将外部部件像乐高积木一样拼接起来的开放型结构的正中心。Applied Intuition今年3月被选为英伟达推荐的“L2+级自动驾驶”软件合作伙伴，同月又与LG伊诺特建立了战略伙伴关系。这是LG伊诺特的摄像头、激光雷达、雷达以全套组合形式搭载于该平台的首个案例。两家公司于上月29日将合作范围扩大至无人机、机器人等“物理人工智能（Physical AI）”领域。在整车行业，保时捷于2024年作为首个投资者加入，丰田、大众、日产、通用汽车也位列客户名单内。首席执行官尤尼斯强调，这种合作能够降低成本。他表示：“通过虚拟测试从初始阶段就优化传感器布局，可以减少额外传感器的使用，从而降低车辆部件成本。”对于根据不同国家的法规和道路环境提供模拟数据的方式，他解释道：“从难以预测的印度道路到复杂的首尔市中心，我们将各市场不同的行驶环境原封不动地搬入虚拟空间进行测试。对于仅凭数据难以把握的地区交通流、法规、驾驶习惯等部分，我们会与当地客户公司共同协作来补充完善。”业界认为，这种开放的分工结构将提高国内外自动驾驶的量产速度。特别是在半导体、人工智能模型、传感器、验证软件像模块一样结合的趋势中，韩国零部件及软件企业加入全球整车供应链的路径也在拓宽。首席执行官尤尼斯表示：“越是成熟的产业，横跨数百家制造企业间的水平化路径在成本上就越有利。既然社会本身是一个各自拥有专业性并相互依存的生态，汽车市场也终将朝着那个方向发展。”田慧珍记者、金在亨记者 sunrise@donga.com、monami@donga.com