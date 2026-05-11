BLACKPINK成员LISA将登上美加墨世界杯开幕式舞台

BLACKPINK成员LISA（见图）将于下月举行的2026年美加墨（美国、加拿大、墨西哥）世界杯开幕式登台表演。据美国《纽约时报》旗下体育专业媒体《The Athletic》当地时间8日报道，“LISA已与国际足联签订演出合同，将于6月12日举行的世界杯开幕式上进行表演”。今年由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办的美加墨世界杯，其开幕式也将在三地举行。据悉，LISA将在美国洛杉矶索菲体育场举行的美国对阵巴拉圭的揭幕战前，与凯蒂•佩里、未来小子、DJ桑乔伊等共同演出。在加拿大多伦多BMO球场举行的开幕式，将由迈克尔•布雷、艾拉妮丝•莫莉塞特等出演；在墨西哥墨西哥城阿兹特克体育场举行的开幕式，则将有摇滚乐队马纳和泰勒等登台。这是继防弹少年团（BTS）成员田柾国之后，K-POP歌手第二次登上世界杯开幕式舞台。田柾国曾在2022年卡塔尔世界杯开幕式上，与卡塔尔歌手法哈德•阿尔•库拜西共同演唱官方主题曲《梦想家》，引发巨大话题。泰国出身的LISA于2016年作为BLACKPINK成员出道后，持续在北美市场积极展开个人活动。她2021年发行的个人单曲《LALISA》仅首周销量就达73万张。今年11月，她还将在美国拉斯维加斯凯撒宫斗兽场举办驻场演出“Viva La Lisa”。史智媛记者 4g1@donga.com