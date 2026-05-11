执政党：“清算尹党”VS 在野党：“司法内乱”……攻防战升温

朝野政党在6月3日地方选举24天前正式启动紧急对策委员会体制，进入了全力战。共同民主党10日成立“大韩民国国家正常化紧急对策委员会”，全面提出了清算“尹再起（agian）”的口号。国民力量党则主张共同民主党提议的《查明伪造侦查、伪造起诉真相特检法》属于违宪，正在把它打造成选举争论焦点，并且考虑让宪法学家担任共同选举对策委员长的方案。共同民主党当天上午在首尔市汝矣岛国会举行紧急对策委员会成立仪式。党代表郑清来担任统筹常任选举对策委员长。他表示：“这是使大韩民国正常化、堂堂正正地开启大韩民国大飞跃之路的重要选举。为了完成时代使命，大韩民国国家正常化选举对策委员会今天开始大长征。”共同民主党领导层提出了此次选举的目标，即“清算内乱”和“审判国民力量党”。郑清来说：“内乱还没有结束，仍然不反省的内乱势力到处蠢蠢欲动。只有在此次地方选举中取得胜利，才能根除仍在持续的内乱势力的蠢蠢欲动。一定要把依靠‘尹再起’公推、梦想再次内乱的傲慢势力进行审判。”担任常任选举对策委员长的院内代表韩秉道也表示：“必须清算内乱势力，确保国民主权政府稳定的国政动力。”郑清来等领导层将于11日在江原道春川市召开第一次现场选举对策委员会后，接力参加江原公推者大会和首尔公推者大会；12日计划接连参加忠清、湖南公推者大会等，巡回全国积极支援候选人。国民力量党计划在地方选举候选人登记截止的15日前后成立紧急对策委员会，把“阻止司法内乱”作为核心框架。该党计划集中强调“撤消公诉争议”，不仅团结保守支持层，还吸引中立、无党层的选票，为此正在积极讨论委任宪法学者为共同选举对策委员长的方案。紧急对策委员会下属以现任议员为中心组成“撤销公诉应对工作组”，集中追究特检法的违法和违宪。据悉，该党代表张东赫也计划亲自担任选举对策委员长，在一线直接指挥选举运动。10日，张东赫来到参加釜山北甲国会议员补缺选举的朴敏植候选人选举事务所成立仪式，主张“李在明总统当选后说要消除罪责，要继续当总统，要修宪”。赵权亨记者、李知云记者 buzz@donga.com、easy@donga.com