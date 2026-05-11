为给丈夫果腹 八旬老妇偷窃5个豆沙包 警方协助获得生计补贴

因生活困难，为给长年患病、行动不便的丈夫果腹而偷窃豆沙包的一名80多岁女性，在警方帮助下获得了福利支援。据京畿道高阳警察署10日消息，上月2日下午2时许，警方接到举报称，在高阳市德阳区一家无人面包店内，一名老奶奶未结账便拿走了5个豆沙包。警方通过分析闭路电视画面等，以盗窃嫌疑逮捕了居住在店铺附近的这名80多岁女性。该女性在警方调查中承认了偷窃事实，并表示“想让丈夫吃到他喜欢的豆沙包”。警方调查结果显示，该女性为没有任何前科的基础生活保障金领取者。据悉，她约20年来一直独自看护因痴呆等疾病而行动不便的80多岁丈夫。5个豆沙包的价格不足1万韩元（约合人民币52元），但这对老夫妇因医疗费等开支，生活拮据到连几个面包都无力购买。事后得知此事的店铺主人也向警方表达了“不愿追究处罚”的意愿。了解到上述情况后，警方判断，比起无条件处罚，实质性的支援更为紧迫。据此，高阳警察署于上月末召开轻微犯罪审查委员会，决定对该女性予以从轻处理，并将案件移交即决审判。即决审判是针对轻微犯罪不经过正式刑事审判便予以处理的制度，这使得该女性得以避免复杂的审判过程或留下前科的刑事处罚。在即决审判之外，警方还走访了这对老夫妇的居住地及其管辖的行政福利中心，帮助他们获得了紧急生计补贴。紧急生计补贴是一项为处于生计困难等危机状况的居民，限时提供救助物品和照护服务的制度。高阳警察署刑事课长权奉洙表示：“看到面容明显憔悴的老奶奶的遭遇，全体工作人员都想方设法给予帮助。即便对犯罪行为按照原则处理，我们也认为不应忽视维持生计型犯罪或社会弱者的困难。”千钟炫记者 punch@donga.com