“N%绩效奖”矛盾扩散……长此以来，将再次出现“韩国打折”

面临罢工危机的三星电子劳资双方将于11日和12日在政府的斡旋下进入事后调整程序。这是在21日预告的总罢工前10天阻止危机的最后机会，但由于劳资双方的立场差异太大，难以达成协议。在劳资政对话中未能找到结合点的三星生物制剂公司也随着劳资矛盾的长期化，出现了第二次总罢工的可能性。韩国经济的核心引擎半导体和生物产业有可能同时停止发展。三星电子矛盾的核心是“绩效奖”的计算方式。公司方面通过特别奖励向存储器事业部职员承诺了业界最高水平的待遇，但工会方面坚持要求将营业利润的15%作为绩效奖发放，并废除年薪50%的奖金上限。随着谈判以半导体部门的要求为主进行，“劳劳矛盾”也在扩大。更大的问题是，明确提出将公司利润的一定比率拿出来交给成员们的要求正在扩散到整个产业。SK海力士将营业利润的10%作为奖金支付后，三星电子工会提出15%，其他大企业工会也开始要求20%或30%。在确保企业未来的投资财源之前，先拿出过高的奖金，这是侵蚀企业长期增长动力的无理主张。现在绝不是因为分蛋糕发生争斗的闲暇时间。全球科技巨头们计划明年将人工智能基础设施投资增加到1万亿美元（约1460万亿韩元）。成为全球供应网核心的韩国半导体企业要想抢占这个机会，必须确保压倒性的投资和稳定的生产能力。如果过度分配导致投资实弹减少，罢工导致生产线停止，机会只能消失。三星电子理事会主席申齐润担心地说：“不仅会降低事业竞争力，还会丧失顾客信赖、股东及投资者损失等，对国家经济产生严重的负面影响。”韩国经济迎来了半导体行业难得反弹的绝对好时机。一年前还是2000多点的韩国综合股指（KOSPI）也借助半导体，五次刷新前排位置，摆脱了根深蒂固的“韩国折扣”。但是，如果工会风险不断浮出水面，企业的基础发生动摇，有可能沦落为一瞬间的梦想。不要只顾眼前的利益，应该寻找常识性、合理的解决方法。