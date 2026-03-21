特朗普拥抱高市早苗，后者对派兵划清界限

美国唐纳德•特朗普总统19日（当地时间）在华盛顿白宫与日本首相高市早苗举行首脑会谈时表示，“有4.5万名美军驻扎在日本，（美国）也提供了巨额资金”，“期待日本能站出来”。此言意在提及驻日美军，敦促日本为保障伊朗正在封锁的原油运输通道霍尔木兹海峡的安全而参与军事行动。这使得与日本等一同收到美国派遣舰艇要求的韩国，烦恼也进一步加深。特朗普总统当天就与伊朗的战争表示，“日本正试图发挥积极作用。这与北大西洋公约组织（NATO，北约）不同”。他还说，“日本进口的原油90%以上通过霍尔木兹海峡”。高市早苗首相当天抵达白宫后，拥抱了伸出手准备与她握手示意的特朗普总统。她还在会谈开场白中恭维道，“我相信，只有您（特朗普总统）能为全世界带来和平”。然而，她在会谈后表示，“双方就确保霍尔木兹海峡的安全至关重要达成共识”，同时称“详细说明了根据日本法律哪些措施可行，哪些不可行”。这暗示了依据日本宪法向战区派遣自卫队存在困难。另一方面，两国当天就作为日本对美投资的第二期项目，推进建设价值730亿美元（约合109万亿韩元）的小型模块化核反应堆（SMR）及天然气发电设施达成了协议。东京=黄仁灿记者、华盛顿=申振宇记者 hic@donga.com、niceshin@donga.com