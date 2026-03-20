美以与伊朗相互空袭液化天然气设施……击中了世界经济的导火索

伊朗当地时间18日和19日连续两天攻击卡塔尔和阿联酋的液化天然气核心生产设施。这是对以色列空袭伊朗最大天然气田后立即进行的报复。随着美国、以色列和伊朗之间的战争从军事设施扩大到核心能源基础设施，因霍尔木兹海峡封锁而引发的国际油价暴涨的忧虑越来越大。另外，原油和天然气的生产及流通预计也将出现更大的问题。实际上，当天北海产布兰特油的期货价格每桶超过110美元，国际油价呈现出暴涨趋势。据路透社等媒体报道，伊朗连续两天对卡塔尔首都多哈以北约70公里的拉斯拉潘液化天然气设施进行了空袭。卡塔尔政府表示：“拉斯拉潘国家核心天然气设施成为导弹攻击的目标，虽然没有造成人员伤亡，但发生了火灾，造成了广泛的损失。”卡塔尔约占全世界液化天然气供应量的20%，拉斯拉潘是卡塔尔产天然气生产、加工的枢纽，被誉为卡塔尔的“经济心脏”。卡塔尔将伊朗的袭击定性为对国家安全的直接威胁，下令驱逐伊朗外交官。当天，阿联酋天然气设施也遭到疑似伊朗攻击的导弹袭击，被迫停止运转。阿联酋当局表示，世界最大规模的天然气处理设施哈巴山天然气设施和巴布油田有导弹碎片掉落，因此停止了运转。伊朗对卡塔尔及阿联酋天然气设施的攻击是在前一天以色列轰炸占伊朗天然气生产量70%的南帕尔斯天然气田和阿萨卢耶天然气提炼设施后立即进行的。据伊朗国营电视台报道，南帕尔斯天然气田的3号-6号矿区因空袭引发的火灾而停产，阿萨卢耶的帕尔斯特特别经济能源园区也受到了损伤。对此，伊朗革命卫队提到了卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯等国的能源设施，并公开表示，“将攻击海湾地区的能源设施，直到完全被破坏为止”。伊朗总统佩泽希齐扬也警告称：“对能源设施的攻击将造成无法控制的后果。”随着国际油价暴涨等经济影响越来越大，美国总统特朗普当天通过“真实社交”表示，“只要伊朗不攻击卡塔尔，以色列也不会再攻击南帕尔斯设施”，敦促克制向能源设施扩大战争。他还主张：“美国对这一特定（伊朗南帕尔斯天然气田）攻击一无所知。”巴黎=常驻记者柳根亨、金秀贤记者 noel@donga.com、newsoo@donga.com