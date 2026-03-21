“韩国，连接我们的关键词…选择‘阿里郎’的责任感”

“我们思考了最具有我们自身特色的东西是什么。韩国元素是能够将七个人连接在一起的重要关键词。”防弹少年团（BTS）就其20日发布的正规5辑《阿里郎ARIRANG》解释道，“我们专注于在强调韩国身份的同时，超越既定框架，以我们自己的方式进行诠释”。防弹少年团队长RM当天在HYBE厂牌Big-Hit Music公开的问答中介绍专辑概念时表示，“韩国元素是我们出发的地方，与我们的根相连”，“什么是韩国特色，至今仍在被不断重新定义和变化，我们觉得如果能成为这股潮流的一部分也会很有趣”。据悉，虽然未收录进这张专辑，但他们也曾创作过以“跆拳道”为素材的歌曲。对于表达身份认同时所确立的标准，JIN和SUGA表示，“比起硬生生地加入韩国元素，我们更专注于将其自然地融入我们的风格”。JIMIN也分享了他的感想，“‘阿里郎’作为韩国人从小无数次接触过的词汇和民谣，将其选为专辑标题确实带来了负担和责任感”。对于专辑主打歌《SWIM》，他们将其比作韩国传统美食，称其“具有平壤冷面般的魅力”。RM说，“感觉有一种清淡、温和的魅力”，其他成员也表示，“希望这首歌能像长久留在人们身边的‘阿里郎’一样，成为一首留在许多人记忆中的歌曲”。防弹少年团在当天发布专辑后，随即在粉丝平台Weverse上进行的回归纪念团体直播中，也生动地分享了专辑制作的幕后故事。SUGA在谈到融入民谣《阿里郎》的收录曲《Body to Body》时表示，“从个人创作角度来说，我尝试过很多国乐，在初期我非常反对使用‘阿里郎’”，“但随着像海外艺人们采样本国音乐那样经过这个过程，歌曲变好了”。RM也说道，“刚开始觉得‘这真的不行’。之后又想‘要不要再听一遍？’，之后就认可了”。成员们还形容其为“2026年版的《手牵手》”（J-HOPE）、“像加了泡菜的酥皮糕点一样的融合”（RM）。朴善熙记者 teller@donga.com