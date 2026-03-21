李在明：“技术掠夺和作威作福导致中小企业革新受挫”……要求确立公平交易秩序

李在明总统20日指出：“大韩民国有‘剥削结构’的独特要素。‘技术掠夺’和‘作威作福’正在侵蚀中小企业的革新意志。”李在明当天在青瓦台迎宾馆召开的中小企业家恳谈会上发表了上述言论，并指出：“（站在中小企业的立场上）即使实现经营改善，如果认为会被压低供货单价或夺走成果，那么与其注重技术创新和开拓市场，不如把精力放在向发包方或需求方高管进行游说上，不是吗?”他还批评称：“这是损害社会整体竞争力的因素。”他表示，“应该建立一个通过不正当竞争不可能获取不正当利益的社会”，要求确立公平交易秩序。李在明要求中小企业经营者通过与劳动者合理的利害关系调整实现相生经营。他表示：“从经营者的立场来看，劳动也是关心的事情，我也是劳动者出身。希望劳动者正当主张劳动者的份额，企业站在经营者的立场上说该说的话，合理地调整利害关系。”他同时要求：“如果一方不想受到不合理的损失，就应该在平等的力量关系中，进行开诚布公的对话和合作。”特别是，李在明强调：“曾经一度把工会当成赤色分子，或者把劳动这个词当成红色，或者把（劳动者）视为不纯或镇压的对象。但这无助于提高企业的竞争力。”李他表示：“如果成员们不产生感情，（企业的）生产效率就不会提高。只有让他们认为这个公司的发展对自己也有帮助，才能有助于企业的成长。”李在明强调，为此，各部门之间的立场协调很重要。他表示：“我让产业通商部、中小风险企业部、雇佣劳动部的部长们互相多谈谈。立场不同，可能会吵架，但我说了‘多吵吵吧！’。只有部长吵架，劳动者和企业才不会在现场吵架。”他要求确立公平交易秩序，说：“应该打造一个不可能通过不公平竞争获得不正当利益的社会。”此外，李在明还介绍韩美首脑会谈后的谈话内容。他说：“去年会见美国总统特朗普时，我说‘我国的经济真的很困难。也会出现负增长’，特朗普总统说，‘韩国有很多好的企业，怎么会这样呢?’”。他说：“从外部来看，成功的大企业会引人注目。但大企业对韩国经济虽然重要，并不是全部。看不见的中小企业负责大部分雇佣，支撑着大韩民国经济，这是事实。”尹多彬记者 empty@donga.com