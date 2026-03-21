今晚8时，全球目光聚焦光化门

今晚，全球目光将汇聚于首尔光化门。21日晚8时（美国纽约时间上午7时），在作为韩半岛历史空间的光化门广场，时隔约四年回归的全球偶像防弹少年团的演出“防弹少年团回归现场：阿里郎”将举行。预计光化门防弹少年团演出将吸引仅次于2002年韩日世界杯（估算达26万人）的最高人潮，成为民间活动。同时，全球190余个国家及地区将通过奈飞（Netflix）直播关注光化门，有预测认为此次演出将成为光化门作为“韩国文化地标”确立的契机。20日，防弹少年团在演出前一天发布了正规5辑《阿里郎ARIRANG》，为热潮添薪。防弹少年团成员们表示，“韩国元素是我们出发的地方，与我们的根相连”，“我们专注于在强调韩国身份的同时，以我们自己的方式进行诠释”。外媒也以快讯形式报道了《阿里郎》的发布，并关注“光化门的历史性”。香港《南华早报》报道称，“韩国首都首尔的象征性中心光化门，将变身为世界级偶像防弹少年团的演出场地”，“光化门广场上矗立着创造韩文的世宗大王和击败日本的李舜臣将军的铜像，其后是朝鲜的景福宫”。光化门一带从20日上午起，防弹少年团的粉丝团“阿米（ARMY，BTS粉丝俱乐部）”们陆续聚集，正转变为“韩国文化的圣地”。下午，在广场搭建的舞台旁，数百名外国人聚集在一起，聆听防弹少年团新专辑主打歌《SWIM》，享受庆典氛围。来自加拿大的玛丽莎•维尼亚（27岁）表示，“防弹少年团正在为光化门带来积极的能量”，“我要尽情享受光化门庆典直到明天”。政府为应对21日演出前可能发生的突发情况，正全力加强光化门广场一带的安全管理。警方将在演出当天投入6700余名警力，对从光化门月台对面至市厅站的1.2公里区间进行集中管理。文化体育观光部首次在光化门一带发布了演出场所灾难危机预警“注意”级别，并在政府首尔办公楼设立了泛政府现场状况室，进行实时管理。史智媛记者、郑瑞英记者 4g1@donga.com、cero@donga.com