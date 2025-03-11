韩国检察总长拒绝辞职……在野党表示“将推动本周内弹劾”. March. 11, 2025 07:47. by 李智允记者、许东俊记者 easy@donga.com、hungry@donga.com. 围绕尹锡悦总统获释问题，共同民主党与检察总长沈雨庭10日爆发正面冲突。沈雨庭拒绝辞职，共同民主党表示最快将在本周内提出弹劾案。如果国会通过对沈雨庭的弹劾案，这将是尹锡悦政府内的第30次弹劾。 沈雨庭当天在上班途中与记者见面时，针对检方未就法院取消拘留尹锡悦提出抗诉一事表示：“综合调查团队和大检察厅部长会议等多方面意见，按照合法程序原则作出了符合自己信念的决定。我不认为按照合法程序作出决定会构成辞职或弹劾的理由。”对于共同民主党的弹劾警告，他表示：“这属于国会的权力，若推进相关程序，我会相应应对。” 就沈雨庭的回应，共同民主党强烈抨击称“给尹总统特权”，表示将推动弹劾案。共同民主党代表李在明在当天上午的党最高委员会会议中表示：“本应是维护国家秩序最后防线的检察机关，竟通过鬼点子释放了内乱罪首犯。不知道检察机关为何单单对尹总统如此宽容，可能是因为他们是同伙。”该党院内代表朴灿大也在下午的紧急议员大会中表示：“释放内乱罪首犯、帮助销毁证据和逃避的责任人竟然声称自己没有任何错误。我们不仅要提起诉讼，还要追究其责任。”共同民主党等在野五党当天以职权滥用罪向高级公职人员犯罪调查处对沈雨庭提出了控告。 共同民主党领导层当天没有明确何时提出弹劾案，但党内认为，由于沈雨庭拒绝辞职，下一步推动弹劾案不可避免。共同民主党院内人士表示：“也有可能在预定13日的全体会议上提交弹劾案。”如果弹劾案被提交至国会全体会议，国会需在24至72小时内作出决议，若有151名议员同意，弹劾案将获得通过。如果对沈雨庭提出弹劾案，这将是自2001年以后24年来的第一次。 执政的国民力量党则批评共同民主党“弹劾上瘾，泄愤式报复”。国民力量党院内代表权性东在当天的紧急党务委员会会议中表示：“共同民主党因检察总长没有进行即刻上诉这一‘违宪行为’，试图进行弹劾。”他呼吁沈雨庭“不要屈服于弹劾威胁，应该堂堂正正地捍卫自己的名誉”。

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