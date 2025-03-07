充满杰米的社会里不会出现“英才瞬间”. March. 07, 2025 07:43. . 看到4岁的杰米数零食的样子，妈妈李素丹抱着“这是英才瞬间”的想法报了数学补习班。接到英语学院外教打来的杰米排便训练成功的电话后，李某高兴地取消了排便训练课外辅导。就这样“保住一个家教”的素丹开始了解踢毽子的家教。因为不知道电视剧《鱿鱼游戏2》中出现的踢毽子什么时候就会进行学校成绩评价。 这是上个月在SNS上公开的点击量超过700万次的笑星李秀智的又名“刺猬妈妈”视频。讽刺以江南妈妈为代表的父母过度进行早期教育的该视频连续几周成为话题，引发了多种争论。 虽然也有过分丑化父母的一面，但从周围接触的事例来看，绝对不能认为视频内容过于夸张。熟人是住在世宗市的公务员，只有孩子是在首尔娘家抚养的。这是为了送到首尔著名的英语幼儿园（婴幼儿英语课外辅导机构）。也有很多熟人为了进入好的补习班，让四五岁的孩子准备“等级测试”。这就是所谓的“四岁考试”。 为了早期发现和培养孩子的才能，早期教育本身并不是坏事。问题是，现在韩国的早期教育与孩子的才能无关，偏重于入学考试或特定职业群的“早期学习”。没有家长会为了把孩子培养成英语学者或英语小说家而送去英语幼儿园。大部分人都希望早学的英语能对入学考试或就业有所帮助。去年医科大学增员的消息传出后，学院街出现了很多先行学习班，这也是同样的道理。 集中在特定大学、职业群的早期学习正在降低真正需要人才的未来动力产业的人才竞争力。 期待经过入学考试用背诵、注入式教育锻炼的孩子们投身到需要挑战精神、创意性等的新领域，这是天方夜谭。史蒂夫•乔布斯、埃隆•马斯克、黄仁勋等引领革新的世界级企业家中，没有人走早期教育道路取得成功。最近掀起旋风的中国生成型AI“DeepSeek”的年轻职员们也是沉迷于各自想要的学习，自行开拓未知领域的研究者。 但是能只责怪父母吗？没有人会阻止我的孩子成为马克•扎克伯格或罗福莉（DeepSeek开发者）。问题在于，韩国很难出现扎克伯格或罗福莉。学校评价系统未能正确评价这些学生，高考高喊改革口号十几年来一直原地踏步。创业失败导致个人破产，很难东山再起，从“TADA”失败中可以看出，社会和政治阻碍革新的事例也不少。 经历过这种情况或亲眼目睹的父母只能做出安全的选择。成为第二个李素丹，让孩子早早地坐上通往稳定专业、名牌大学的火车。这就是为什么对于过度的早期教育，很难只责怪父母的原因。 可以确定的是，充满四岁考试杰米们的社会不会出现“英才瞬间”。在观看模仿视频指责“江南妈妈们是问题”之前，只希望政府当局者能考虑为什么她们只能做出这样的选择。

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