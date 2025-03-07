共同民主党代表时隔10年与韩经协见面……不要“聆听”而应展现“行动”. March. 07, 2025 07:42. . 共同民主党代表李在明前天会见了韩国经济人协会会长团。共同民主党代表会见以大企业为会员公司的韩经协，是自2015年时任新政治民主联合代表文在寅会见韩经协的前身全国经济人联合会会长许昌秀后，10年来的第一次。此次会晤中，除了修改商法、每周52小时制例外规定外，对推进半导体特别法等悬案的分歧也没有消除。 李在明会见韩经协是为了提前大选，强化授权政党形象的“亲企业行动”的一环。继之前接连会见大韩商工会议所等经济团体听取意见后，共同民主党又将范围扩大到一直以来被打上“财阀团体”烙印并回避的韩经协。 会晤中，韩经协会长柳津要求共同民主党重新考虑将企业理事的忠实义务对象从“公司”扩大到“公司和股东”的商法修订。对此，李在明坚持以前的立场，称修订法律将使资本市场透明化，消除“韩国折价”。韩经协要求将半导体产业每周52小时工作制例外规定纳入《半导体特别法》进行处理，李在明也表示“在现行制度内也可以运用”，没有接受。李在明强调“企业主导增长”，却又回避企业界的迫切呼吁，这是令人遗憾的事情。 在这种情况下，李在明表明废除渎职罪的意向值得关注。因为商法的修改最令人担忧的是，小额股东、外国基金对理事们的经营判断的渎职罪诉讼泛滥。但是，韩国的渎职罪除了商法外，还有特定经济犯罪加重处罚法、刑法的规定，因此需要修改所有相关法律体系的意志。李在明当天表示，“将制定限制清单，划圈、打三角、打叉，果断地取消不必要的限制”，强调了放宽限制的必要性。 修订商法很有可能只会增加因美国特朗普政府的关税炸弹、严重的内需萎缩而在内外经历困难的韩国企业的经营不确定性。“韩国折价”的主要原因是企业的革新性和未来增长动力减弱，而不是商法中没有“股东”一词。不过，李在明另外提到的废除渎职罪问题是给企业活动带来负担的韩国法律体系的老课题，希望借此机会采取具体的后续动作。

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