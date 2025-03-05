先喊出“1000亿美元”的台积电……韩国对美投资陷入进退两难. March. 05, 2025 07:49. . 美国总统特朗普签署了对中国进口商品加征20%关税的行政命令。推迟一个月的对加拿大、墨西哥的25%关税也从昨天开始征收。同一天，全球最大的半导体代工企业台积电承诺对美投资1000亿美元，受到特朗普的欢迎。相反，面临政策控制塔缺失、半导体景气恶化、美国政府可能减少补贴的三重不利因素的韩国半导体企业，就对美投资决定陷入了进退两难的苦恼之中。 随着特朗普在2月4日开始征收的10%追加关税再加10%后，中国产品对美国的出口将遭受严重打击。韩国的半导体、机械等对华中间材料、零部件出口也很有可能萎缩。由于对加拿大和墨西哥产品毫无例外的关税，进军两国的200多家韩国企业的当地法人也将受到相当大的冲击。 随着关税炸弹明显不仅仅是谈判筹码或恐吓，各国政府、企业的应对正在加快。台积电表示，将在4年内在美国投资146万亿韩元，再建立5家工厂。特朗普吹捧说：“不用再交关税的台积电在游戏中遥遥领先。”日本承诺通过美日首脑会谈，把对美累计投资额从8000亿美元增加到1万亿美元，并试图对日本产钢铁和汽车免除关税。 韩国企业的情况非常为难。台积电代工生产美国英伟达的人工智能芯片，去年创下了50万亿韩元以上的历史最高利润，投资余力十足。相反，韩国产存储器半导体因中国产通用半导体的倾销而价格下降，时隔16个月出口减少，利润也在减少。根据拜登政府的《芯片法》，三星电子、SK海力士能否得到承诺的补贴也是未知数。在这种情况下，如果想增加对美投资，当地较高的生产费用会成为负担。如果推迟投资，就会把市场输给美国企业和先行投资后减轻关税负担的海外竞争企业。 韩国企业孤独地应对着美国政府的投资压力，因戒严、弹劾事件而陷入混乱的政府却连对美协商一揽子方案的整体框架都没有建立。如果这样浪费决定性时间，将无法避免本来要用锄头却用了铁锹没堵住的“关税灾难”。

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