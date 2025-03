J-HOPE“军白期”后首次举行个人世界巡演. March. 04, 2025 07:44. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “好久没开演唱会了,没想到现场的热情和助威会达到这种程度。果然ARMY(防弹少年团粉丝俱乐部)是最棒的!” 2日下午,首尔松坡区奥林匹克公园。 防弹少年团(BTS)成员J-HOPE(照片)的世界巡演《HOPE ON THE STAGE》开始后,座无虚席的1.25万名观众的呐喊声让演出场沸腾起来。拥有“军白期”(军队服役空白期)的BTS成员的单独世界巡演此次是第一次,因此来自世界各地的阿米们比任何时候都难掩兴奋之情。 J-HOPE演唱了去年3月发表的特别专辑《HOPE ON THE STREET VOL.1》的收录曲《lock/unlock》,展示了街头舞蹈“locking”编舞,使现场气氛更加热烈。曾是街舞舞者的他表示“想把我的根好好地融入进去(这场演唱会)”,这是一个精心准备的舞台。 当天的舞台一下子消除了部分人“BTS退伍后人气是否依然如故”的疑虑。《What if》和《Pandora's Box》、《防火》等2022年发行的个人第一张专辑《Jack in The Box》中收录的歌曲充满了能量。果然不负等待BTS的粉丝们的期待。 7日发表的数码单曲《Sweet Dreams》提前公开的舞台也让粉丝们高兴不已。因为是之前J-HOPE没有尝试过的柔和浪漫的R&B体裁,所以更加受到关注。J-HOPE说“好像有唱过像样的爱情歌曲”,表达了对歌曲的热爱。之后他还独自消化了《MIC DROP》和《雅雀》等BTS歌曲,展现了“反转美”。 当天的舞台让人感觉J-HOPE像流水一样展现了作为歌手的整个人生。J-HOPE说:“在舞台上时感觉自己还活着”,“希望以后也能原原本本地看待并喜爱我。”设置发光二极管(LED)的25个主舞台升降器上下起伏,被用作楼梯等多种形式的舞台装置也给人留下了深刻的印象。 从上月28日开始到当天为止,为期三天的首尔演出门票全部售罄,共有3.75万名观众前往现场观看。BTS成员JIN和HYBE议长方时赫等也来到演出现场为J-HOPE加油助威。J-HOPE的世界巡演计划从首尔开始到6月为止,在美国、日本、墨西哥、菲律宾等世界15个城市共举行31场。

