戒严事态3个月，“分裂的日常化”. March. 03, 2025 07:19. by 黄亨俊记者、李采完记者 constant25@donga.com、chaiwan@donga.com. 在尹锡悦总统弹劾案判决前夕的1日，首尔各地举行赞成和反对弹劾的集会，民心发生了冲突。大举参加赞反弹劾集会的朝野政界人士用厌恶发言和阴谋论加剧了分裂和矛盾。由于尹锡悦暗示不服宪法法院判决的可能性，韩国社会陷入了矛盾的黑洞。有人批评说，作为宪法精神根源的“三一节”遭到了煽动政治的玷污。 据警方透露，1日在首尔市光化门和汝矣岛等地举行的反对弹劾集会共聚集了11.82万人，景福宫前和宪法法院附近的赞成弹劾集会共聚集了3万人。朝野政党议员们走上马路，对强硬支持层发表了极端发言。在光化门反对弹劾集会上，站在讲台上的国民力量党议员徐千浩针对高级公职人员犯罪调查处、中央选举管理委员会和宪法法院表示，“必须全部捣毁。砸碎吧！”前国防部长金龙显在通过律师公开的狱中书信中要求，“立即处决主导非法弹劾案审判的（宪法法官）文炯培、李美善、郑桂仙。”这是在煽动支持层不接受宪法法院判决结果和采取报复行动。 共同民主党代表李在明在首尔市钟路区宪法法院附近的赞成弹劾集会上表示：“如果当时内乱之夜持续下去，我可能会在前往延坪岛的深海某处成为螃蟹的食物。”他提到涉嫌参与紧急戒严的前情报司令卢相元手册中记载的所谓“白翎岛行动”，以此来刺激支持层。祖国革新党院内代表黄云夏表示：“（尹总统）撒各种谎耍小聪明，就像某位神父说的那样，是在‘狗X疯狂’。” 矛盾和分裂还扩散到了大学校园等地。有人指出，3日是启动紧急戒严的第3个月，但随着尹锡悦拒绝道歉，并把弹劾定性为“巨大在野党的内乱阴谋”，赞成和反对弹劾的矛盾正在“新常态”。 中央大学政治国际学系教授崔英镇（音）表示：“由于政治两极化和矛盾的日常化，韩国社会现在处于既没有双方讨论也没有努力缝合的心理战内战状态。”他预测称：“如果这种情况长期化，将会阻碍国家功能，进入政治无能、社会无能的状态。”

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