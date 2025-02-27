人权委员会成了“尹权委员会”……忘记了历史，只活在当下. February. 27, 2025 07:57. . 第一次关注国家人权委员长安昌浩是在其还是人权委员长候选人时期。他担任宪法法院法官后，曾担任律师，记者当时得知他为犯下未成年人性交易及“偷拍”性关系女性的企业第二代进行了辩护。每个人都有权获得辩护人的帮助，但辩护人可以选择自己为谁辩护。曾担任过甚至可以罢免总统的宪法法院法官的人物，自请为富有的无耻之徒辩护，看起来并不体面。 他还有把首尔市江南区公寓以“买卖”形式转让给长子的事实。他以“有长子回忆的房子”的话，掩盖了逃避赠与税、形成长子购买资金等疑惑。相比人权与正义，他的行迹更是真心于财富和财物。 在12月3日紧急戒严之后，多少有些不符合国家人权委员长头衔的人物的个人担忧成为了现实。本月10日，人权委员会表决通过了关于保障尹锡悦总统弹劾案审判防御权的建议案。建议案的名称是“克服因宣布戒严而引发的国家危机的对策建议案”，但重点是宪法法院尽快驳回弹劾案、释放尹总统。把“总统的危机”看作是“国家的危机”。这与绝对王政时代相通的“朕就是国家”的想法相似。 参加人权委员会全体委员会的10名委员中，安相浩、李忠相、金龙权（音）等6人投赞成票，通过了建议案。该委员会18日还建议迅速保释被拘留起诉的前陆军参谋总长朴安洙、前反间谍司令官吕寅兄等戒严军领导层。差点失去立法权的国会、差点回到1980年光州的国民，却不在人权委员会的关注之内。人权委员会保护的“人”，只有戒严军领导层和尹总统。有人自嘲说已经成了“国家尹权委员会”。 明年将进行国家人权机构全球联盟（GANHRI）认可小委员会的各国人权机关等级审查。由118个会员机构组成的该联盟每5年进行一次审查，2021年韩国人权委员会获得了A等级。评价标准是宪法和法律保障的人权机构的独立性、成员的多样性、业务的独立性等。自2001年成立以来，人权委从未落评A级。朴槿惠政府时期，虽然有过等级决定延迟，但最终获得了A级。 但也有人说，明年将无法保证结果。各国外媒目睹了挺进大韩民国国会的戒严部队和因涉嫌下令而被拘留的总统，而总统任命的人权委员长却拼着命要搭救总统。主张罢免总统的舆论超过50%，人权委员会的员员们也在高呼“不应该这样”，但安昌浩及其亲信们却置之不理。 一生献身于独立运动、为了守护学生甚至辞去校长职务的前高丽大学校长金俊烨（1920-2011）生前曾表示：“不要活在现实中，要活在历史中。正义、真理和善良一定会胜利。”最近在人权委员会内部公告栏上有人引用了这一说法。但是，“安昌浩牌”人权委员会却恰恰相反。历史我不管，只活在当下。

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