“最终辩论，是尹锡悦接受宪法法院决定、就戒严表示道歉的最后机会”. February. 25, 2025 07:58. by 黄亨俊记者、金自炫记者、吕根镐记者 constant25@donga.com、zion37@donga.com、yeoroot@donga.com. 尹锡悦总统25日将在宪法法院举行的最后辩论期间，就弹劾案审判作最后陈述。现任总统亲自到宪法法院陈述最后意见，这在宪政史上尚属首次。有人指出，如果宪法法院赞成弹劾，对于尹锡悦而言这可能是最后一次公开演讲，因此有必要就紧急戒严事态进行真诚的道歉、发出国民团结的信息。 据法律界24日透露，目前被关押在首尔拘留所的尹锡悦亲自准备了最后陈述，并进入了最后的审稿阶段。尹锡悦方面代理人表示：“（总统）在亲自准备想说的话，代理人团没有参与。”有人提出讲稿有可能包括缩短任期的修宪案，但尹锡悦方面表示，“尹总统听取各种意见后，正在深思。‘修宪缩短任期’不是总统的意思”，划清了界限。与尹锡悦不同，卢武铉、朴槿惠前总统在弹劾案审判当时没有亲自出席宪法法院，在最后辩论时也是由律师代读意见书。 第11次辩论将从25日下午2时开始，被申请人尹锡悦和国会弹劾委员、国会法制司法委员长郑清来的最终陈述将不受时间限制。国会方面和尹锡悦方面的代理人团依次对弹劾理由进行2个小时的综合辩论，之后，郑清来在先、尹锡悦在后，将分别进行最后陈述。 预计国会方面将再次主张，尹锡悦宣布紧急戒严的行为无论是程序上还是实体上，都属于重大违反宪法的行为，因此有必要立即罢免。尹锡悦则将表示，在野党弹劾国务委员、削减预算等实际上相当于“国家紧急状态”，主张戒严的正当性。 有人担心，如果尹锡悦直到最后陈述还质疑宪法法院的审判，只在意向强硬支持层传达信息，国民矛盾将进一步激化。韩神大学名誉教授尹平重表示：“无论结果如何，作为大韩民国的总统，都应该以完全接受的内容，发自内心地呼吁支持层团结起来。”

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