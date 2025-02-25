对创下历代级业绩的银行的不友善目光. February. 25, 2025 07:57. . 有一个地方，即使取得好业绩，也要看外界的眼色。那就是银行。虽然去年创下了历史最高利润，但由于外界对此的视线并不友善，所以似乎非常低调。似乎意识到了外界“好业绩不是因为金融革新，而是‘来钱容易的利息生意’的结果”的批评，私下里还传出了不满之声。意思是说，利息生意是他们的本业，他们也就做到了这一点。也有人抗辩，新冠疫情之后，为了延长小工商业者贷款期限等实现共赢，比任何领域都更竭尽全力。 银行也是无可争辩的企业，追求利益是理所当然的。贷款是他们的代表商品，不想批评他们做的是“利息生意”。但是，由于内需萧条，去年所有行业都在呻吟，银行们是展开了创新、出色的营业，才取得了最大业绩吗? 具体来看，去年四大金融控股公司（KB、新韩、韩亚、友利金融）得益于约42万亿韩元的利息利润，创下了历史最高值16万亿韩元的当期净利润。收益的关键仍然是贷款。随着房地产市场的复苏，住宅担保贷款等贷款需求持续的效果很大。有评价称，虽然通常下调利率时收益会萎缩，但金融当局以“家庭贷款管理需求”为名、不降低贷款利率的方式保持了收益。实际上，银行不顾下调基准利率，通过调整加算利率和优惠利率，维持了贷款利率。 贷款的质量也很卓越吗？让资金流向迫切需要引水的中小企业，起到产业细血管作用，是对银行所期待的作用，而四大银行的企业贷款比重虽然比过去大幅增加，但还不到全体贷款的60%。也有不少人指出，与其说是以先进的信贷审查为基础的贷款，不如说是以担保、保证性贷款，有限的贷款资源没有得到恰如其分的分配。在海外的活跃度也微乎其微。活跃在全球市场并表现出存在感的只有越南新韩银行。 此外，“银行安全地保护我的钱”的信念也在动摇。直到去年金融监督院院长李卜铉预告对银行进行“辣味”的强力检查时，还在想，“已经先进化的银行会出现很大的缺陷吗，会不会是金融监督院院长要整顿军纪呢?”但结果出乎意料。前友利金融控股会长孙泰胜给亲戚的贷款已经曝光，此处姑且不谈，其他银行营业店也有很多银行职员与掮客共谋发放贷款等不正当贷款事例被揭发。 这种情况下，消费者对获得史上最大利润的银行的看法不可能很好。对于经历过高银行门槛的消费者来说更是如此。似乎意识到了批评，最近金融控股公司也为了内部控制，大幅更换了社外理事，投入多种新事业，挑战利息外收益。现在是唤醒被许可产业的特殊性——“官治”阴影所压抑的创新的基因的时候了。银行也会厌倦数十年来一再听到的“利息生意”批评吧。希望总有一天，人们也能对银行的良好业绩报以热烈的掌声。

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