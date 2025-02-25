“每家拿出10亿美元来投资”……把韩国企业当作取款机的美国商务部长. February. 25, 2025 07:57. . 美国商务部长卢特尼克在会见正在美国访问的韩国主要企业代表团时表示：“只有在美国投资10亿美元（约1.4万亿韩元）以上，才能适用‘快速通道’。”意思是说，只有投资规模超过一定水平，才能简化环境评价和安保审查等主要审查程序，给予迅速支援。这可以看作是针对对美投资提出的一种指导方针。 韩国通商当局认为“10亿美元”不是投资下限，而是为了鼓励“多投资”，但事情并没有这么简单。在强调韩国企业投入1亿美元收购美国造船厂等投资成果的情况下，提及10亿美元可以解释为美国方面是“这种程度还不够”的意思。美方还表示，如果承诺投资，需要在1年内开工等具体实施，并在特朗普政府任期内取得可视性成果。对于一直强调“连续两年对美投资第一”的事实、努力减少贸易压力的韩国来说，苦恼越来越多。 特朗普总统就任后一个多月来，美国从以美国国家利益为重的商业角度出发，彻底处理所有国际关系。特朗普甚至赤裸裸地称韩国为“取款机”。在声称“朋友（同盟）和敌人利用美国的时代已经结束”的美国面前，“用鲜血结成的70年同盟”等感情用事难以再奏效。 民间使节团强调了韩国过去8年里向美国制造业投资超过1600亿美元、创造80万个以上优质工作岗位的事实，还提出了造船、能源、原子能、人工智能及半导体等两国可以产生协同效应的领域。战略确实好，但既然已经确认这种程度难以打动美国，就应该积极寻找既对两国有实际帮助、又能引起美国关注的“大项目”。 随着特朗普第二届政府的关税风暴愈刮愈烈，世界各国领导人亲自出面与美国进行谈判。相反，陷入领导层空白的韩国只采取了扩大贸易金融等减少企业损失的守势性应对措施。需要采取积极的态度，开口索要与大规模投资相应的真金白银奖励等，该给的要给，该拿的也要拿。要想与本质上是商人的特朗普打交道，韩国也必须以彻底的商业头脑武装自己。

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