韩裔企业家米歇尔•康收购里昂足球俱乐部

被誉为海外女足界大手笔投资者的科格诺桑特公司董事长米歇尔•康（康容美，67岁，见图）成为法国职业足球甲级联赛名门俱乐部奥林匹克里昂的所有者。奥林匹克里昂23日（当地时间）宣布，俱乐部母公司“Eagle Football（鹰足球）”集团与米歇尔•康已就收购达成协议。米歇尔•康将收购鹰投标公司持有的里昂87.7%股份，并偿还3260万欧元的债务。此外，米歇尔•康还决定今后向奥林匹克里昂俱乐部最多投资7500万欧元。米歇尔•康也是里昂女足奥林匹克里昂女足的所有者。去年6月，里昂因财政恶化被降入乙级联赛，米歇尔•康主导向法国足球协会提出申诉，推翻了这一决定。据悉，在此过程中，她甚至投入个人资金，支援奥林匹克里昂的重建。里昂在2025-2026赛季法甲联赛中最终排名第四，成功反弹。米歇尔•康发表收购感想说：“将收购里昂视为巨大的责任和莫大的荣光，我们将让俱乐部重回欧洲足球领军者行列。”米歇尔•康在2019年美国女足代表队夺得国际足联女足世界杯冠军后，参加了在华盛顿举行的庆祝活动，以此为契机与女足结缘。她表示：“希望帮助女性能够在平等的起点上竞争”，并于2022年收购了陷入危机的美国女足职业队华盛顿精神。她还大胆投资，构建女性球员定制训练系统。米歇尔•康1981年就读西江大学期间赴美留学，毕业于芝加哥大学经济学系，并在耶鲁大学获得硕士学位。她于2008年创立医疗信息技术企业科格诺桑特，推算财产达12亿美元。她是曾任第11届、第13届国会议员的消费者教育中央会（全国主妇教室中央会）名誉会长李允子的三女儿。李知允记者 asap@donga.com