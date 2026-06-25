朝鲜实战部署5000吨级“崔贤”号驱逐舰

朝鲜实战部署了5000吨级“崔贤”号新型驱逐舰。朝鲜国务委员长金正恩在劳动党中央全会上以“达到压倒世界的水平为目标”表明加强核武装的意志，其后在23日的入列仪式上又提出了建造追加舰船的构想，为加强海军力量增添了力度。朝鲜计划到今年为止建造3艘“崔贤”级驱逐舰，继8000吨级之后，还将建造1万吨级战略导弹巡洋舰。据朝鲜中央通讯社24日报道，金正恩前一天在南浦港举行的“崔贤”号入列仪式上发表演讲时表示：“我们舰拥有最完美的综合作战战斗能力，取得了令人满意的结果。我国海军的战斗力将超乎想象地惊人。”金正恩还强调核武力的重要性说：“海军作为沿岸防御武力存在的时代已是不容争辩的过去。海军正在堂堂正正地成长为拥有战略手段的军种，海军的核武装化正在沿着既定的进程正确推进。”金正恩在20日至22日举行的党中央全会上也强调了加强核武力的重要性。他说：“为了进一步增加具有威力的国防资产，应该以我们的方式，以压倒世界的水平为目标，强力实施。”金正恩表示：“在五年计划期间，包括1万吨级巡洋舰在内，每年建造2艘‘崔贤’级以上的水上舰艇，并正确执行护卫舰和特殊用途舰船的建造、开发生产水中武器系统等有关海军战斗力建设的各项计划。”他还说，去年在下水仪式途中触礁、最近正在进行性能测试的“姜建”号也即将投入作战，“随后，万吨级战略舰艇也将连续出海”。韩国北韩研究生院大学客座教授梁茂镇解释说：“朝鲜的意图是，在西部海域发生纷争时，也将以‘崔贤’号为首进行应对，今后还将通过追加批量生产‘姜建’号、1万吨级大型舰船以及大规模海军基地建设，在海上全面扩大核投射能力。”他同时指出，不过，“‘崔贤’号与其说是能够防御多层攻击的宙斯盾驱逐舰，不如说是武装满各种导弹的攻击用驱逐舰，从这一点来看，它在现代战争战斗中能坚持多久还需要进一步分析。”申나리 journari@donga.com