比赛用球速度快引爆进球盛宴 小组赛141球创历届之最

2026年美加墨世界杯正在上演历届大赛最火爆的进球盛宴。截至24日，小组赛48场比赛共打入141球，创下历届小组赛最多进球纪录。克里斯蒂亚诺•罗纳尔多24日在小组赛K组第二轮对阵乌兹别克斯坦（葡萄牙5比0获胜）的比赛中攻入葡萄牙队第三球，这也是本届大赛45场比赛中的第137球。凭借这粒进球，本届世界杯打破了2014年巴西世界杯小组赛全部进球纪录（48场136球）。本届世界杯参赛国从以往的32支扩军至48支，小组赛场次也增加到72场。进球盛宴的背后，本届大赛的比赛用球“Trionda”（见图）功不可没。Trionda仅由4块面板制成，为历届最少，所受空气阻力小，飞行轨迹不规则且球速快。法国队前锋基利安•姆巴佩在小组赛I组第一轮对阵塞内加尔时打入的锁定胜局的进球，就是展示Trionda特性的典型例子。姆巴佩在距离球门27.4米处右脚射门，皮球直挂球门左上角。塞内加尔门将爱德华•门迪飞身扑救仍无能为力。前英格兰国脚门将乔•哈特表示：“球飞行的速度比预想快得多，门将们适应这款比赛用球正面临困难。”随着参赛球队增多，小组赛中实力差距较大的队伍相遇增多，也是进球增加的原因之一。世界杯历史上4次夺冠的“战车军团”德国队以7比1大胜首次参赛的岛国库拉索。有分析认为，美加墨地区的酷暑是另一原因。在高温高湿环境下比赛的球员体能迅速消耗，导致比赛末段防守注意力下降，下半场失球概率上升。目前仍有24场比赛尚未进行，大赛小组赛的最终进球纪录预计还将继续增加。韩钟浩记者 hjh@donga.com