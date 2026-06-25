法院和国税厅各自对“僵尸存折”放手不管……应从构建实时监视网开始

《东亚日报》深度调查报道组日前报道了每年以幽灵（空壳）公司的名义开设并流转32万个电话诈骗等犯罪收益通道的冒名存折的实际情况，同时还确认了幽灵公司被停业处理后，冒名存折仍然存活下来、成为毫无限制地用于各种犯罪的“僵尸存折”现象。怎么会发生这种事呢？ 报道组现场采访了英国伦敦和曼彻斯特的反洗钱体系，并书面采访了澳大利亚和新加坡的专家，结果显示，模糊的责任所在和相关机构之间的沟通不足是僵尸存折大量出现的结构性原因。英国采取直接制裁像工厂一样印制冒名存折的幽灵公司的方式。这比阻止一张张冒名存折的韩国更有效率。英国企业厅可以与国税厅、调查机关共享信息，利用职权监督幽灵公司，并注销登记，因此能够做到。仅去年一年，英国企业厅解散的幽灵公司就达1.15万家。在韩国，公司设立登记是在法院登记所，经营者登记是在国税厅，交易信息是银行和金融情报分析院等，负责机关分散，因此解散幽灵公司就需要几个月的时间。在澳大利亚，2023年由国家防诈骗中心主导，构建起银行、通信公司、平台企业等民官参与的金融犯罪信息共享网，将每年超过3万亿韩元的诈骗损失额降至2万亿韩元左右。如果一家银行揭发冒名存折，在1秒内就会向全体参与机关共享信息，防止犯罪组织拿走资金。新加坡警察厅防诈骗司令部聚集警察和6个主要市中银行的职员，每年回收数千亿韩元的损失。去年10月，韩国为应对电话诈骗犯罪，启动由银行和调查机关等参与的信息共享网，但参与机关中没有法院和国税厅，因此难以监视可以一网打尽冒名存折的幽灵公司。首先要通过相关机关之间的合作，启动实时监控网，筛选疑似冒名存折工厂的幽灵公司，迅速进行制裁。报道组确认了开设超过8个幽灵公司后，因印制冒名存折而被金融监督院列入电话诈骗名单60次，却没有受到任何制止的事例。只有明确各机关的责任和权限，才能填补犯下让百姓流血流泪罪行而不受惩罚的司法空白。