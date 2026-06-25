应该如何记住站在韩国战争前线的日本人呢？



韩国战争参战国正式共有22个。日本当然不是。



但在17日国防部军事编纂研究所举办的韩国战争76周年学术研讨会上，出现了多少有些挑衅性的主张。有人提出应该把“参战日本人”称为“参战勇士”或“参战英雄”。现任教师朴勇俊（音，韩国教员大学研究生院）在当天的发表中表示：“‘参战国’的概念是以战斗部队派兵国和正规军为中心，因此不能适当地反映实际参战情况。”



韩国战争时期，日本除物资支援外，还在水雷清除和军需等领域活动，这一事实通过1970年代以后的当事人证词在一定程度上得到了证实。



联合国军1950年9月仁川登陆作战成功，为了追击朝鲜军队，还试图登陆元山，但被3000多发水雷阻挡。日本海上保安厅的46艘扫雷艇和1200人参加了扫雷活动。行动中，扫雷艇因接触水雷而沉没，导致中谷坂太郎（音，时年21岁）死亡、18人重伤。美军第10军团沿着他们清除水雷的通道登陆了元山。



根据当天发布的材料，在六本木美军基地当油漆工后，作为战斗人员参战，1950年9月4日在加山战斗中战死的是平冢繁治（音）。据悉，像这样被确认参加韩国战争的日本个人约有40人。对于只知道“日本乘着韩国战争的特需，奠定了高速增长的跳板”的韩国来说，这是一个陌生的故事。



发表者表示：“参战日本人的存在，被美日两国政府隐瞒和否定。有必要探索作为‘非正规军功臣’在公共记忆场所纪念的方案。”



当然，这一主张存在漏洞。当时日本由盟军最高司令部统治，并非主权国家。这意味着他们是被“动员”的。



更根本的问题是，众所周知，韩国战争的原因是分裂，而分裂的起源是日本帝国主义的强占。脱离军政的日本在战争接近尾声的1953年多次派遣公务船登陆独岛，还设置“竹岛”标志牌等进行了侵占。当天作为讨论者出席的韩国学中央研究院责任研究员朴成镇（音）指出：“乘坐扫雷艇的这些人是日本帝国军人出身，是压制殖民地朝鲜人的军事力量的一部分。如果把他们编入报勋叙事，就会制造殖民地受害国把加害国军事体制参与者称为‘英雄’的悖论。”



这种“两张面孔的日本”表明，作为相邻的国家，无论好坏，都只能与他们紧密交织在一起，这是我们的宿命。以日本广播协会（NHK）纪录片为基础出版的书籍《在韩国战争中战斗的日本人》（藤原和树著·昭明出版社）中，包含了太平洋战争当时成为孤儿后，为了保住美军内的工作，以19岁的年龄经历了长津湖战斗的高津贤三（音）等多名个人的叙事。包括靖国神社的韩国人合祀问题在内，日本仍然在歪曲历史，在这种情况下，“韩国政府层面纪念参战日本人”等听起来很荒唐。但如果是被卷入战争巨浪的无力之人的故事，是不是应该在某处被记忆呢？

