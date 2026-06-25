儿童忍饥挨饿 父母竟用伙食卡购买烟酒

面向可能缺食的弱势群体儿童发放的伙食卡，被父母用来购买烟酒等不正当使用的事例被大量查获。甚至存在儿童死亡后父母仍继续使用伙食卡的情况。国务调整室政府联合腐败预防推进团和保健福祉部24日发布了包含上述内容的“缺食儿童伙食卡运营实态调查结果”。伙食卡是为防止基础生活保障领取者、单亲家庭等18岁以下弱势群体儿童缺食，发放的可在指定餐厅或便利店等就餐的卡片。每月充值30万韩元，去年支援对象27.3万余人中约有15万人使用。政府从全国17个广域市、道的市郡区各选取1处，调查去年1至8月的用卡明细，结果显示，除首尔、仁川、釜山、光州外的13个地区，均查获了与儿童用餐无关的烟酒购买事实。一名家长将发给初中生子女的伙食卡，在自己经营的小吃店每天结算3万韩元，4年间共骗取1295万韩元。此类虚假结算共查获55人。此外，在酒馆、补习班、网吧等与用餐关联度低的行业，伙食卡结算额达12.4762亿韩元。深夜时段（晚10时至早6时）的结算金额也达到93亿韩元。因未及时反映缺食儿童的设施入住、死亡、学校毕业等情况，导致伙食卡被不当使用的案例也不少。因父母虐待导致儿童与父母分离、进入保护设施，或儿童死亡后，父母仍以餐费等名义继续使用伙食卡。缺食儿童未用完伙食卡充值费用而自动作废的金额，以2024年为准为171亿韩元，占全部充值金额（2207亿韩元）的7.8%。分析认为，主要原因是儿童在意周围人的眼光不愿使用伙食卡，或不清楚使用地点。政府为防止伙食卡被不当使用，决定将烟酒等禁止结算商品的限制从便利店扩大到普通超市，并限制与用餐无关的行业注册为加盟店。同时，若儿童个人信息发生变动，将立即通知地方自治团体负责人。赵维拉记者 jyr0101@donga.com