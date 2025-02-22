前联合参谋本部戒严课长：“没有看到总统签名的布告”. February. 22, 2025 07:17. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 在国会21日举行的“查明尹锡悦政府宣布紧急戒严内乱嫌疑真相的国政调查特别委员会”第四次听证会上，相关人士作证称，12月3日紧急戒严当时发布的戒严布告在制定过程中存在程序上的缺陷。 前联合参谋本部戒严课长权永焕（音，大校）当天在国会上表示：“制作布告必须要有总统签名的宣布戒严文件，所以必须要有公告。我当时作为联合参谋本部戒严课长前往支援工作，但没有看到署了名的戒严布告令一号（公告）。这是事实。” 根据联合参谋本部戒严实务便览的“戒严措施文案处理程序”等，联合参谋本部戒严课从国防部拿到有总统签名的公告，得到法务处等相关部门的协助后，经过戒严司令官的批准，再得到总统的批准，才能进行公告。据权永焕透露，宣布紧急戒严时没有遵守上述事前程序。他说：“没有看到签了名的布告（公告），戒严即将结束的时候，在其他地方见过没有签名的复印件。” 有证言称，前首都防卫司令官李镇雨为了向国会投入戒严部队，多次要求指引道路。国防部国会合作团长梁在应（音）表示：“共接到了首都防卫司令官的8次电话。他一直在说，请给部队带路。”梁在应说：“我一再以有困难为主旨进行了回复。我当时觉得有问题，那不是可以协助的情况。”

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