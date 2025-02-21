BOYNEXTDOOR“（日语）我爱你”→“I want you”…为何换歌词. February. 21, 2025 07:47. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “只有今天I love you。我想你。说我爱你。” 6人男子组合BOYNEXTDOOR上个月出演某地面波音乐节目时这样演唱了数码单曲《只有今天I LOVE YOU》。原来这首歌的歌词有点不一样。之前的歌词中没有英语“I want you”，而是日语“我爱你”。 这首歌以现实的歌词和轻快的旋律描绘了离别后的痛苦，受到了很多人的喜爱，也有不少人好奇“歌词改变的理由”。《只有今天I LOVE YOU》在韩国苹果音乐《今日之TOP》排行榜上连续34天位居榜首，在Melon周排行榜（2月3日至9日）位居第8位等，是造就了BOYNEXTDOOR的“Career High（生涯新高）”的歌曲。 经纪公司KOZ娱乐表示，更换歌词是因为电视台的审议。经纪公司方面表示：“申请了日语歌词的审议，结果被判定为‘不合格’，所以改成了英语，重新加入了歌词。”相关电视台方面表示：“没有特别的日语限制规定。BOYNEXTDOOR方面以英文歌词接受了审议。”另一位地面波电视台相关人士解释说：“除了影响韩国正确语言生活的情况外，不会因为是日语歌词就无条件限制。” 那么现在地面波广播的日语限制消失了吗？对日本大众文化的一揽子限制在前总统金大中政府时期的2004年1月消失。但是，韩国歌曲使用“日语”多少还是有些模棱两可。某电视台相关人士表示：“部分节目仍然无法播放日语歌曲。据我所知，这是考虑到‘反日情绪’的制作人的斟酌。”《只有今天I LOVE YOU》每个电视台的歌词不同，与其说是审议本身的标准，不如说是各电视台的选择问题。 大众音乐评论家林熙允（音）表示：“韩国文化的地位与以前相比不可同日而语了，在这种情况下，没有必要限制特定语言。”

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